Taliban Sınırları Zorluyor! Afganistan'da Sakalsız Polis Avı
Taliban Sınırları Zorluyor! Afganistan'da Sakalsız Polis Avı
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban yönetiminin sakalsız olduğu tespit edilen 281 emniyet görevlisini görevden aldığı öğrenildi.
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Radikal Taliban örgütü, 2021 yılında Afganistan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetini devirerek, ülkeye yeniden egemen olmayı başarmıştı.
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Gerici uygulamalarıyla sık sık dünyada haber olan Taliban bu kez de sakal bırakmayı reddeden emniyet güçlerini görevlerinden aldı.
Taliban'dan yapılan açıklamada, sakalsız olduğu tespit edilen güvenlik güçleri mensubu 281 kişinin görevine son verildiğini belirtildi.
Taliban sözcüsü ayrıca geçen yıl ülkede 21 bin 328 müzik aletinin de tahrip edildiğini duyurdu.
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