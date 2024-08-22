'Maymun Çiçeği Türkiye'ye Girdi' İddiası: Ankara'da 4 Kişi Karantinaya Alındı!

Dünyada büyük korku yaratan Maymun Çiçeği salgınında Türkiye'de ilk vakaların görüldüğü iddia ediliyor. Sözcü'nün haberine göre Ankara'da iki farklı hastanede 4 kişi karantinaya alındı. Haberin gündem olmasının ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri vaka iddialarını yalanladı.

Kaynak: Sözcü