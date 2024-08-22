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'Maymun Çiçeği Türkiye'ye Girdi' İddiası: Ankara'da 4 Kişi Karantinaya Alındı!

'Maymun Çiçeği Türkiye'ye Girdi' İddiası: Ankara'da 4 Kişi Karantinaya Alındı!

Maymun Çiçeği
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 11:49

Dünyada büyük korku yaratan Maymun Çiçeği salgınında Türkiye'de ilk vakaların görüldüğü iddia ediliyor.  Sözcü'nün haberine göre Ankara'da iki farklı hastanede 4 kişi karantinaya alındı. Haberin gündem olmasının ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri vaka iddialarını yalanladı. 

Kaynak: Sözcü

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Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği (mpox) virüsü dünyada bir kez daha pandemi korkusu yaratmış durumda.

Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği (mpox) virüsü dünyada bir kez daha pandemi korkusu yaratmış durumda.

Maymun Çiçeği salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da dün açıklama gelmişti. Memişoğlu, şu ana kadar Türkiye'de maymun çiceği vakası görülmediğini duyurmuştu.

Maymun Çiçeği salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da dün açıklama gelmişti. Memişoğlu, şu ana kadar Türkiye'de maymun çiceği vakası görülmediğini duyurmuştu.

Sözcü'nün iddiasına göre ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişi, M Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Sözcü'nün iddiasına göre ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişi, M Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Kaynak

Hastalığın tespitine dair tetkikler devam ederken, üç M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı öğrenildi.

Hastalığın tespitine dair tetkikler devam ederken, üç M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı öğrenildi.

Haberin gündem olmasının ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri vaka iddialarını yalanladı ve Türkiye'de maymun çiçeği vakasının bulmadığını duyurdu.

Haberin gündem olmasının ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri vaka iddialarını yalanladı ve Türkiye'de maymun çiçeği vakasının bulmadığını duyurdu.

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