Avukatı Açıkladı: Dilan Polat El Konulan Lüks Araçlarını Geri İsteyecek!
Avukatı Açıkladı: Dilan Polat El Konulan Lüks Araçlarını Geri İsteyecek!
Kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması kapsamında 288 gün cezaevinde kalan Dilan Polat, avukatlarının başvurusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Avukatı, Dilan Polat'ın el konulan lüks arabalarını geri isteyeceğini açıkladı.
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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, 19 Ağustos'ta 288 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.
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Soruşturma kapsamında ayrıca Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a ait 24 lüks araca el konulması o dönemde gündem olmuştu.
Polat çiftine ait araçların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verildiği iddiası olsa da Emniyet'teki araçların suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen başka araçlar olduğu ve Polat çiftinin araçlarının burada olmadığı belirtiliyor.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin el konulan araçları arasında Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G Serisi, Mercedes E Serisi ve Mercedes Vito VIP minibüs gibi yüksek değerli otomobiller bulunuyordu.
Dilan Polat'ın araçlarına ne olacağı ile ilgili soruya da Polat'ın avukatı Sevinç Horoz’dan yanıt geldi.
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Horoz, "Önceliğimiz tahliye süreciydi. Diğer müvekkillerin de tahliyesinin ardından el konulan taşınmazlar için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.
Dilan Polat’ın tahliye edilmesi sonrası eşi Engin Polat’ı görmek için bir Opel marka araçla cezaevine gitmesi de sosyal medyanın konuşulan başlıklarından biri olmuştu.
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Başladı Onediyo Polat kusmaya.....
Onedio'ya baktığında belli ki bu hırsızların kara paralarından nemalaniyor. Hirsız hırsızı sever tabiki
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