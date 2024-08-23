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Yükselişle Başlayan Günde 1 Dolar 34 TL'yi Buldu

Yükselişle Başlayan Günde 1 Dolar 34 TL'yi Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 11:15

Bir süredir yatay seyreden dolar, güne yükselişle başladıktan sonra 34 TL'yi gördü.

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Piyasaların yıl sonu beklentileri sürekli güncellenirken dolardan bu sabah tarihi bir atak daha geldi. 22 Ağustos'u 33.90 seviyelerinde kapatan dolar güne yükselişle başladı.

Piyasaların yıl sonu beklentileri sürekli güncellenirken dolardan bu sabah tarihi bir atak daha geldi. 22 Ağustos'u 33.90 seviyelerinde kapatan dolar güne yükselişle başladı.

Gün içinde 1 Dolar, 34 TL'yi buldu. Merkez Bankası'nın sene sonu beklentileri 37.75 olmuştu. Bu yükselişin son çeyreğe girilirken bir sinyal olup olmadığına dair ekonomistler henüz yorum yapmadı. 1 Euro ise şu sıralarda 37.81 seviyelerinde seyrediyor.

Gün içinde 1 Dolar, 34 TL'yi buldu. Merkez Bankası'nın sene sonu beklentileri 37.75 olmuştu. Bu yükselişin son çeyreğe girilirken bir sinyal olup olmadığına dair ekonomistler henüz yorum yapmadı. 1 Euro ise şu sıralarda 37.81 seviyelerinde seyrediyor.

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