Yükselişle Başlayan Günde 1 Dolar 34 TL'yi Buldu
Yükselişle Başlayan Günde 1 Dolar 34 TL'yi Buldu
Bir süredir yatay seyreden dolar, güne yükselişle başladıktan sonra 34 TL'yi gördü.
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Piyasaların yıl sonu beklentileri sürekli güncellenirken dolardan bu sabah tarihi bir atak daha geldi. 22 Ağustos'u 33.90 seviyelerinde kapatan dolar güne yükselişle başladı.
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Gün içinde 1 Dolar, 34 TL'yi buldu. Merkez Bankası'nın sene sonu beklentileri 37.75 olmuştu. Bu yükselişin son çeyreğe girilirken bir sinyal olup olmadığına dair ekonomistler henüz yorum yapmadı. 1 Euro ise şu sıralarda 37.81 seviyelerinde seyrediyor.
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