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22 Ağustos'ta Piyasalar Nasıl Kapandı? BIST 100, Döviz ve Altında Son Durum

etiket 22 Ağustos'ta Piyasalar Nasıl Kapandı? BIST 100, Döviz ve Altında Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 19:28

22 Ağustos’ta finansal piyasalar, yatırımcıların yakından takip ettiği dalgalı bir seyir izledi. Dolar, euro ve altın fiyatları hangi seviyelerde işlem gördü? 

İşte 22 Ağustos itibarıyla piyasalarda son durum ve günün kapanış verileri...

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Bugün BIST 100 endeksi, yatırımcıları sevindiren hafif bir yükselişle günü tamamladı.

Bugün BIST 100 endeksi, yatırımcıları sevindiren hafif bir yükselişle günü tamamladı.

Endeks, gün içinde hafif dalgalanmalar yaşasa da, 9.921,23 puan seviyesinde kapanış yapan endeks, %0,17 oranında bir artış kaydetti.

Döviz piyasalarında da hareketlilik dikkat çekiciydi.

Döviz piyasalarında da hareketlilik dikkat çekiciydi.

Dolar/TL kuru, %0,1 artışla 33,9142 seviyesine yükseldi. Euro/TL kuru ise %0,11 oranında artış göstererek 37,8299 seviyesine ulaştı. Euro, dolar karşısında bir miktar gerilese de, TL karşısında değer kazandı.

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yaklaşırken değer kaybetti.

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yaklaşırken değer kaybetti.

Altın/Ons fiyatı, %1,27 oranında gerileyerek 2.480,63 dolar seviyesine indi. Gram Altın fiyatı, alışta 2.695,67 TL, satışta ise 2.696,13 TL olarak kaydedildi. Gram altındaki bu fiyatlama, ons altındaki düşüşle paralel bir seyir izliyor.

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