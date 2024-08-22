22 Ağustos'ta Piyasalar Nasıl Kapandı? BIST 100, Döviz ve Altında Son Durum
22 Ağustos'ta Piyasalar Nasıl Kapandı? BIST 100, Döviz ve Altında Son Durum
22 Ağustos’ta finansal piyasalar, yatırımcıların yakından takip ettiği dalgalı bir seyir izledi. Dolar, euro ve altın fiyatları hangi seviyelerde işlem gördü?
İşte 22 Ağustos itibarıyla piyasalarda son durum ve günün kapanış verileri...
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Bugün BIST 100 endeksi, yatırımcıları sevindiren hafif bir yükselişle günü tamamladı.
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