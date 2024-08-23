Temmuz Ayında Kapanan Şirket Sayısı Arttı
Temmuz Ayında Kapanan Şirket Sayısı Arttı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Temmuz ayı sonrasında elindeki verileri açıkladı. Açılan ve kapanan şirket sayısında ilginç sonuçlar var.
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TOBB'un açıkladığı verilere göre temmuz ayında kurulan şirket sayısı, haziran ayına göre yüzde 47 oranında bir artış göstererek 6 bin 606'dan 9 bin 713'e yükseldi.
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Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da benzer bir oranla yüzde 42,9 artış göstererek 2 bin 889'a ulaştı. Haziran ayında ise kapanan şirket sayısı 2 bin 22 olarak gerçekleşmişti.
Daha dramatik rakam ise geçtiğimiz yılla kıyas yapıldığında geldi. Temmuz ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında bir artış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 39,8 artış yaşadı.
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