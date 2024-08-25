İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Tuncay Özkan Hakkında Soruşturma Başlattı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Tuncay Özkan Hakkında Soruşturma Başlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından tepkilerin odağında olan Tuncay Özkan'la ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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Tuncay Özkan kişisel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelttiği eleştirilere "züppe" diyerek yanıt vermiş ve sert bir paylaşım yapmıştı.
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Özkan'ın bu paylaşımına AKP'li isimlerden sert yanıtlar gelirken Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı "O... Çocuğu" diyerek yanıt vermişti.
Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Tunç, Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Yılmaz Tunç, "Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." diyerek şu paylaşımı yaptı:
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