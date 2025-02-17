The Economist’in “Türkiye’de Yeni Baskı Dalgası Güçleniyor” Başlıklı Haberine Hükümetten Tepkiler

Öte yandan haberde yer alan bir diğer ifade ise aynen şöyleydi:

“Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma (AK) partisi geçen yıl yerel seçimlerde CHP’nin elinden şok edici bir yenilgi aldı. Analistler, Türkiye'nin liderinin şimdi intikam peşinde olduğunu ve muhalefeti yozlaşmış ve silahlı gruplara bağımlı olarak damgalamaya hevesli olduğunu söylüyor.”

Söz konusu habere hükümet yetkililerinden sert tepki geldi 👇