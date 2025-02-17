The Economist’in “Türkiye’de Yeni Baskı Dalgası Güçleniyor” Başlıklı Haberine Hükümetten Tepkiler
The Economist’in “Türkiye’de Yeni Baskı Dalgası Güçleniyor” Başlıklı Haberine Hükümetten Tepkiler
İngiltere merkezli haftalık The Economist dergisi, 13 Şubat 2025 tarihinde “Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor. Her kesimden muhalif hedef alınıyor” başlıklı bir haber yayımladı. Haberde menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanmasından, belediye başkanlarının gözaltına alınması yer aldı.
The Economist’in X hesabından haberle ilgili yapılan paylaşımda ise “Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri 2028'de yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan bunlara önceden hazırlanıyor” denildi.
Söz konusu habere hükümet yetkililerinden tepki geldi.
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The Economist, 13 Şubat 2025’te “Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor” başlıklı bir haber yayımladı.
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Haberde, “Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri 2028'de yapılacak. Sayın Erdoğan bunlara çok önceden hazırlanıyor” denildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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