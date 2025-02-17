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The Economist’in “Türkiye’de Yeni Baskı Dalgası Güçleniyor” Başlıklı Haberine Hükümetten Tepkiler

The Economist’in “Türkiye’de Yeni Baskı Dalgası Güçleniyor” Başlıklı Haberine Hükümetten Tepkiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.02.2025 - 13:12

İngiltere merkezli haftalık The Economist dergisi, 13 Şubat 2025 tarihinde “Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor. Her kesimden muhalif hedef alınıyor” başlıklı bir haber yayımladı. Haberde menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanmasından, belediye başkanlarının gözaltına alınması yer aldı. 

The Economist’in X hesabından haberle ilgili yapılan paylaşımda ise “Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri 2028'de yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan bunlara önceden hazırlanıyor” denildi. 

Söz konusu habere hükümet yetkililerinden tepki geldi. 

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The Economist, 13 Şubat 2025’te “Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor” başlıklı bir haber yayımladı.

The Economist, 13 Şubat 2025’te “Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor” başlıklı bir haber yayımladı.

“Her kesimden muhalif hedef alınıyor” sözleriyle başlayan haberde Ayşe Barım’la başlayan Gezi Parkı soruşturmaları, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarına başlatılan soruşturmalar ve kayyum atamaları yer aldı.

Haberde, “Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri 2028'de yapılacak. Sayın Erdoğan bunlara çok önceden hazırlanıyor” denildi.

Haberde, “Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri 2028'de yapılacak. Sayın Erdoğan bunlara çok önceden hazırlanıyor” denildi.

Öte yandan haberde yer alan bir diğer ifade ise aynen şöyleydi: 

“Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma (AK) partisi geçen yıl yerel seçimlerde CHP’nin elinden şok edici bir yenilgi aldı. Analistler, Türkiye'nin liderinin şimdi intikam peşinde olduğunu ve muhalefeti yozlaşmış ve silahlı gruplara bağımlı olarak damgalamaya hevesli olduğunu söylüyor.”

Söz konusu habere hükümet yetkililerinden sert tepki geldi 👇

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “The Economist dergisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alma cüretinde bulunmuştur.”

Bir diğer tepki ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, "Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir" dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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