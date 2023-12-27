Oyuncular İsyanda! Starfield'ın İnceleme Puanları Adeta Yerden Yere Vuruluyor
Oyuncular İsyanda! Starfield'ın İnceleme Puanları Adeta Yerden Yere Vuruluyor
Uzun bir bekleyişin ardından çıkan Starfield, oyuncuları memnut etme konusunda başarılı olamadı. Çıkışıyla birlikte ortalama inceleme puanları alan yapım, gün geçtikçe oyuncular tarafından daha düşük notlar almaya başladı.
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Son incelemeler adeta yere çakılmış durumda.
Optimizasyon ve performans sorunları olumsuz incelemelerin en büyük nedeni.
Yıl olmuş 2023, bu grafiklerin hali ne?
Biz oyunu yapalım da nasıl olsa modcular düzeltir!
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Oyunun grafikleri oyun çıkmadan önce de belliydi yalnız. Marka, reklam ve pazarlamanın verdiği etki iki ay sürdü sadece. Ben profesyonel bir oyuncu olmadığım... Devamını Gör
bu ara neden butun buyuk projelerde ayni seyler oluyor acaba rekabet yuzunden formalar konuyu abartip asla yapamayacaklari vaatlermi vermeye basladi
Bu oyunu buradan kimle konuşmuştuk hatırlamıyorum ama balon bir oyun olma ihtimalini varsayım yaptık.Ve tatadatan balon bir oyun.