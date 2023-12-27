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Oyuncular İsyanda! Starfield'ın İnceleme Puanları Adeta Yerden Yere Vuruluyor

Oyuncular İsyanda! Starfield'ın İnceleme Puanları Adeta Yerden Yere Vuruluyor

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 16:08

Uzun bir bekleyişin ardından çıkan Starfield, oyuncuları memnut etme konusunda başarılı olamadı. Çıkışıyla birlikte ortalama inceleme puanları alan yapım, gün geçtikçe oyuncular tarafından daha düşük notlar almaya başladı.

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Son incelemeler adeta yere çakılmış durumda.

Son incelemeler adeta yere çakılmış durumda.

Starfield, çıkışı ile birlikte ortalama inceleme notları almıştı. Zamanla pozitif incelemeler almaya başlasa da son günlerde yayımlanan incelemeler bir anda dibe çakıldı. Oyuna daha önce olumlu not veren bir kesim oyuncu, bu notlarını negatife çevirdi.

Optimizasyon ve performans sorunları olumsuz incelemelerin en büyük nedeni.

Optimizasyon ve performans sorunları olumsuz incelemelerin en büyük nedeni.

Starfield, birçok formda optimizasyonu konusunda yerden yere vurulmuştu. Bunun yanında irili ufaklı birçok hata da oyuncuların oyundan uzaklaşmasını ve atmosferden kopmasına neden oldu. Bu problemlerin bir kısmı da hala çözüme ulaştırılmış değil. Her ne kadar güncellemeler ile toparlanmaya çalışılsa da iş işten geçti.

Yıl olmuş 2023, bu grafiklerin hali ne?

Yıl olmuş 2023, bu grafiklerin hali ne?

Oyuncuların dem vurduğu konulardan birisi de Starfield'ın grafikleri ve kullandığı oyun motoru. Starfield, yıllardır kullanılan oyun motoru olan Creation Engine'ın yeni bir sürümü ile geliştirdi. Her ne kadar yeni bir sürüm desek de bu motor aslında temel olarak aynı. Bu nedenle oyunun mekanikleri ve grafikleri de günümüz oyunlarına bakıldığında biraz sönük kalıyor.

Biz oyunu yapalım da nasıl olsa modcular düzeltir!

Biz oyunu yapalım da nasıl olsa modcular düzeltir!

Bethesda oyunlarının modcular tarafından bambaşka boyutlara taşındığını bilmeyen yoktur. Tabii Starfield'ın bu sorunlu çıkışı modcuları da devreye soktu. Çıkışından sadece birkaç gün sonra optimizasyon ve grafik modları çıktı. Bu durum da oyuncular arasında dalga konusu oldu. Modcuların birkaç gün içerisinde yapabildiği bir şeyi Bethesda'nın yapamaması da haliyle komik bir durum. Bethesda'nın sırtını modculara dayayıp, sorumluluklardan kaçması da uzun yıllardır tepki çeken davranışlardan bir tanesi.

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Bozkurt

Oyunun grafikleri oyun çıkmadan önce de belliydi yalnız. Marka, reklam ve pazarlamanın verdiği etki iki ay sürdü sadece. Ben profesyonel bir oyuncu olmadığım... Devamını Gör

Şafak

bu ara neden butun buyuk projelerde ayni seyler oluyor acaba rekabet yuzunden formalar konuyu abartip asla yapamayacaklari vaatlermi vermeye basladi

Otto Skorzeny

Bu oyunu buradan kimle konuşmuştuk hatırlamıyorum ama balon bir oyun olma ihtimalini varsayım yaptık.Ve tatadatan balon bir oyun.