Oyuncular İsyanda! Starfield'ın İnceleme Puanları Adeta Yerden Yere Vuruluyor

Oyuncuların dem vurduğu konulardan birisi de Starfield'ın grafikleri ve kullandığı oyun motoru. Starfield, yıllardır kullanılan oyun motoru olan Creation Engine'ın yeni bir sürümü ile geliştirdi. Her ne kadar yeni bir sürüm desek de bu motor aslında temel olarak aynı. Bu nedenle oyunun mekanikleri ve grafikleri de günümüz oyunlarına bakıldığında biraz sönük kalıyor.