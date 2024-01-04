Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Son Gizemli Bedava Belli Oldu: Steam Fiyatı Neredeyse 900 Lirayı Bulan Şahane Oyun Epic Games'te Bedava

Son Gizemli Bedava Belli Oldu: Steam Fiyatı Neredeyse 900 Lirayı Bulan Şahane Oyun Epic Games'te Bedava

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
04.01.2024 - 19:01

Her güzel şeyin bir sonu var dostlar... Epic Games Store'un son gizemli bedavası da nihayet ortaya çıktı. Steam'de 29,99 dolar, yani yaklaşık 892 TL'ye satılan harika bir oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Epic Games Store'un günlük gizemli bedavalarıyla vedalaşma zamanı.

Yeni yıl dönemi boyunca kullanıcılarına her gün bir gizemli oyun vererek karşımıza kah kaliteli AAA oyunlarla, kah sevilen bağımsız yapımlarla çıkan Epic Games Store'un bu kampanyası bugün, yani 4 Ocak itibariyle sonlanıyor.

Giderayak bombayı patlatan Epic Games Store'un bugünkü bedava oyunu ise Steam'de 892 TL'ye satılan Marvel's Guardians of the Galaxy.

Peki oyuna nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl ücretsiz sahip olacağız?

Tarayıcınız veya Epic Games Store'un masaüstü uygulaması üzerinden platforma giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' bölümünün hemen altında yer alan oyuna tıklayın. Oyun sayfasında 'Yükle' dedikten sonra yönlendirildiğiniz yeni sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek oyunu zahmetsizce kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu kez süremiz biraz daha uzun olsa da acele edin!

Bu kez süremiz biraz daha uzun olsa da acele edin!

Steam'de 29,99 dolara satılan Marvel's Guardians of the Galaxy'i Epic Games Store kütüphanenize ücretsiz bir biçimde eklemek için diğer sürpriz bedava oyunların aksine bu kez alıştığımız gibi bir haftamız var. 11 Ocak tarihine kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?