Son Gizemli Bedava Belli Oldu: Steam Fiyatı Neredeyse 900 Lirayı Bulan Şahane Oyun Epic Games'te Bedava
Son Gizemli Bedava Belli Oldu: Steam Fiyatı Neredeyse 900 Lirayı Bulan Şahane Oyun Epic Games'te Bedava
Her güzel şeyin bir sonu var dostlar... Epic Games Store'un son gizemli bedavası da nihayet ortaya çıktı. Steam'de 29,99 dolar, yani yaklaşık 892 TL'ye satılan harika bir oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu.
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Epic Games Store'un günlük gizemli bedavalarıyla vedalaşma zamanı.
Giderayak bombayı patlatan Epic Games Store'un bugünkü bedava oyunu ise Steam'de 892 TL'ye satılan Marvel's Guardians of the Galaxy.
Peki oyuna nasıl ücretsiz sahip olacağız?
Bu kez süremiz biraz daha uzun olsa da acele edin!
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