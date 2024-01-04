Son Gizemli Bedava Belli Oldu: Steam Fiyatı Neredeyse 900 Lirayı Bulan Şahane Oyun Epic Games'te Bedava

Steam'de 29,99 dolara satılan Marvel's Guardians of the Galaxy'i Epic Games Store kütüphanenize ücretsiz bir biçimde eklemek için diğer sürpriz bedava oyunların aksine bu kez alıştığımız gibi bir haftamız var. 11 Ocak tarihine kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak!