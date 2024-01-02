Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucunu Dama Attık!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucunu Dama Attık!
Bu hafta takvimlerdeki yılla birlikte listenin neredeyse daimi birincisi Counter-Strike 2'de tahttan indi. Peki kralı tahtından eden oyun hangisi? Hem buna hem de listenin geri kalanına birlikte bir göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. War Thunder Counter-Strike 2'yi büyük bir yükselişle arkasında bıraktı.
2. CS2 birinciliği kaptırsa da fazla uzaklaşmadı.
3. Futbol aşkımız yeni yılda da bitmedi.
4. Kürkçü dükkanına geri dönüyoruz.
5. Lethal Company'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Listenin geri kalanı ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda