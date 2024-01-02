Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucunu Dama Attık!

Geçtiğimiz haftaya göre bir sıralık düşüşte olsa da EA Sports FC 24 de listenin ilk üçü arasında yer almayı başaran oyunlardan. Elbette bunda oyunun 69,99 dolarlık fiyatına gelen yüzde 60'lık indirimin de payı büyük. Oyunun indirimli fiyatı ise 27,99 dolar ve kısa bir süre için daha geçerliliğini koruyacak.