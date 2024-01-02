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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucunu Dama Attık!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: CS2'nin Pabucunu Dama Attık!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
02.01.2024 - 22:31

Bu hafta takvimlerdeki yılla birlikte listenin neredeyse daimi birincisi Counter-Strike 2'de tahttan indi. Peki kralı tahtından eden oyun hangisi? Hem buna hem de listenin geri kalanına birlikte bir göz atalım.

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1. War Thunder Counter-Strike 2'yi büyük bir yükselişle arkasında bıraktı.

1. War Thunder Counter-Strike 2'yi büyük bir yükselişle arkasında bıraktı.

Oynaması tamamen ücretsiz olan War Thunder tam 19 sıra birden yükselerek yeni yılın ilk haftasında zirvenin yeni ismi oldu. Gerçekçi hava, kara ve deniz savaşları ile bağımlılık yaratan oyunda Kore ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde kullanılan gerçek araçlar birebir modellenmiş vaziyette. Ayrıca oyunda tam Türkçe dil desteği de mevcut.

2. CS2 birinciliği kaptırsa da fazla uzaklaşmadı.

2. CS2 birinciliği kaptırsa da fazla uzaklaşmadı.

Listenin en tepesini adeta parselleyen Counter-Strike 2 ise bu hafta ikincilikle yetiniyor. Valve'ın oynaması tamamen ücretsiz oyunu alıştığı liderlik koltuğunu geri alabilecek mi birlikte göreceğiz.

3. Futbol aşkımız yeni yılda da bitmedi.

3. Futbol aşkımız yeni yılda da bitmedi.

Geçtiğimiz haftaya göre bir sıralık düşüşte olsa da EA Sports FC 24 de listenin ilk üçü arasında yer almayı başaran oyunlardan. Elbette bunda oyunun 69,99 dolarlık fiyatına gelen yüzde 60'lık indirimin de payı büyük. Oyunun indirimli fiyatı ise 27,99 dolar ve kısa bir süre için daha geçerliliğini koruyacak.

4. Kürkçü dükkanına geri dönüyoruz.

4. Kürkçü dükkanına geri dönüyoruz.

Listenin bir diğer oynaması ücretsiz oyunu da bu hafta tam 9 sıra birden yükselen PUBG: Battlegrounds. 2017 yılında çıkan oyun o tarihten beri kendisine sadık bir oyuncu kitlesi edinmeyi başardı ve oynaması ücretsiz modele geçişiyle yeni oyuncuları da oyuna dahil etti.

5. Lethal Company'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.

5. Lethal Company'nin yıldızı parlamaya devam ediyor.

Oyun dünyası için 2023'ün son sürprizi sayılabilecek Lethal Company müthiş bir çıkış yakalayarak oyuncular arasında viral oldu. Eşi dostu toplayıp tekinsiz mekanlarda yaratık peşine düştüğümüz oyunun 5,79 dolarlık mütevazi sayılabilecek fiyatı ve düşük sistem gereksinimleri de bu popülerliğin en büyük sebepleri arasında.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Call of Duty

  • Baldur's Gate 3

  • Elden Ring

  • Euro Truck Simulator 2

  • Forza Horizon 5

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