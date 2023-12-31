Şükürsüz Halktan İnsanlığa Lanet Edenlere Haftanın En Komik Steam Yorumları
Şükürsüz Halktan İnsanlığa Lanet Edenlere Haftanın En Komik Steam Yorumları
Yılın son günü! Seneye de oyunlar açısından böyle bir yıl geçirmek dileğiyle parmaklarımızı çaprazlamışken gelin geçtiğimiz haftanın en komik Steam yorumlarına da bir bakalım.
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1. Oyunun ortasında durup dururken duygusal patlamalar yaşayan oyuncular beni biraz hüzne sevk ediyorlar.
2. Yok canım, alt tarafı tanrı.
3. Bu gönüllü Steam aşçılarının amacı ne bilen var mı?
4. Yav insan bile bunu diyorsa yapay zeka bize hiç acımaz gibi.
5. Yok ya ne olacak sanki? Ufak bi' tatsızlık diyelim.
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6. Olası bir zombi saldırısında bu oyuncuyu kasları ve oyundaki zombi dövme tecrübesi kurtarabilir.
7. Ayakların baş olmasına sinirlenen biri...
8. Bu işin raconu oyunun radyosunu dinlemektir ama olsun bakalım.
9. Annelerimiz görse dillerinden kurtulamazdık.
10. Seneye görüşmek üzere! (Vurmayın tamam)
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