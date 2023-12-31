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Şükürsüz Halktan İnsanlığa Lanet Edenlere Haftanın En Komik Steam Yorumları

Şükürsüz Halktan İnsanlığa Lanet Edenlere Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
31.12.2023 - 11:28

Yılın son günü! Seneye de oyunlar açısından böyle bir yıl geçirmek dileğiyle parmaklarımızı çaprazlamışken gelin geçtiğimiz haftanın en komik Steam yorumlarına da bir bakalım.

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1. Oyunun ortasında durup dururken duygusal patlamalar yaşayan oyuncular beni biraz hüzne sevk ediyorlar.

1. Oyunun ortasında durup dururken duygusal patlamalar yaşayan oyuncular beni biraz hüzne sevk ediyorlar.

Oyun: Sunkenland

2. Yok canım, alt tarafı tanrı.

2. Yok canım, alt tarafı tanrı.

Oyun: God of War

3. Bu gönüllü Steam aşçılarının amacı ne bilen var mı?

3. Bu gönüllü Steam aşçılarının amacı ne bilen var mı?

Oyun: Astroneer

4. Yav insan bile bunu diyorsa yapay zeka bize hiç acımaz gibi.

4. Yav insan bile bunu diyorsa yapay zeka bize hiç acımaz gibi.

Oyun: Detroit: Become Human

5. Yok ya ne olacak sanki? Ufak bi' tatsızlık diyelim.

5. Yok ya ne olacak sanki? Ufak bi' tatsızlık diyelim.

Oyun: Mount & Blade II: Bannerlord

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6. Olası bir zombi saldırısında bu oyuncuyu kasları ve oyundaki zombi dövme tecrübesi kurtarabilir.

6. Olası bir zombi saldırısında bu oyuncuyu kasları ve oyundaki zombi dövme tecrübesi kurtarabilir.

Oyun: Dying Light 2: Stay Human

7. Ayakların baş olmasına sinirlenen biri...

7. Ayakların baş olmasına sinirlenen biri...

Oyun: Frostpunk

8. Bu işin raconu oyunun radyosunu dinlemektir ama olsun bakalım.

8. Bu işin raconu oyunun radyosunu dinlemektir ama olsun bakalım.

Oyun: GTA V

9. Annelerimiz görse dillerinden kurtulamazdık.

9. Annelerimiz görse dillerinden kurtulamazdık.

Oyun: House Flipper 2

10. Seneye görüşmek üzere! (Vurmayın tamam)

10. Seneye görüşmek üzere! (Vurmayın tamam)

Oyun: 7 Days to Die

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