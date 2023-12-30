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GTA 6 Fragmanına Yapılan Bu Lego Uyarlamasını Görmeniz Gerekiyor!

GTA 6 Fragmanına Yapılan Bu Lego Uyarlamasını Görmeniz Gerekiyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 17:57

GTA 6 fragmanının yayınlanmasından sonra birçok sosyal medya hesabı kendince yeniden uyarlamalar yapıyor. Bu YouTube kanalı ise fragmanın bir kopyasının Stop motion tekniği ile Lego'ya uyarlamış durumda.

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Duyurulduğundan beri heyecanla izlenmeye devam ediyor.

Duyurulduğundan beri heyecanla izlenmeye devam ediyor.

Yaklaşık 3 hafta önce yayınlanan GTA 6 fragmanı bugüne kadar toplamda 161 milyon izlenmeye ulaşmış durumda. Bu adeta bir rekor olabilecekken aynı zamanda GTA 5 fragmanını da geride bırakmaya başarmıştı.

Uyarlamaların en tatlısı ise Lego ile yapılan oldu.

Uyarlamaların en tatlısı ise Lego ile yapılan oldu.

GTA 6 fragmanını birçok farklı şekilde uyarlayan sosyal medya hesaplarında en dikkat çekeni kesinlikle bu Lego fragmanı oldu. Rockstar Games'in yayınladığı fragman ile birebir yürüyen bu Lego uyarlaması, Stop motion tekniği kullanılarak yapılmış. Videonun sahibi 'World of Shrimpy' gerçekten büyük bir emek harcamış gibi görünüyor.

Video sahibinin dediğine göre fragmanın yapımı tam 2 hafta sürmüş.

Aynı zamanda orijinal fragman ile karşılaştırma videosu da yapılmış.

Aynı zamanda orijinal fragman ile karşılaştırma videosu da yapılmış.

Şayet Lego ile yapılan bu tatlı fragmandaki sahneler ile orijinal videodaki sahneleri kıyaslamak isterseniz, kullanıcı ona da bir çözüm bulmuş ve buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz bir karşılaştırma videosu yayınlamış.

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