GTA 6 Fragmanına Yapılan Bu Lego Uyarlamasını Görmeniz Gerekiyor!
GTA 6 Fragmanına Yapılan Bu Lego Uyarlamasını Görmeniz Gerekiyor!
GTA 6 fragmanının yayınlanmasından sonra birçok sosyal medya hesabı kendince yeniden uyarlamalar yapıyor. Bu YouTube kanalı ise fragmanın bir kopyasının Stop motion tekniği ile Lego'ya uyarlamış durumda.
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Duyurulduğundan beri heyecanla izlenmeye devam ediyor.
Uyarlamaların en tatlısı ise Lego ile yapılan oldu.
Video sahibinin dediğine göre fragmanın yapımı tam 2 hafta sürmüş.
Aynı zamanda orijinal fragman ile karşılaştırma videosu da yapılmış.
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