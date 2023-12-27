PlayStation Plus Ocak 2024 Bedava Oyunları Açıklandı
PlayStation Plus Ocak 2024 Bedava Oyunları Açıklandı
Sony PlayStation Plus kullanıcıları için 2024'ün ilk oyunlarını açıkladı. Yeni yılın ilk ayında PlayStation Plus abonelerini üç farklı oyun bekliyor olacak.
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PlayStation Plus aboneleri için ayın en beklenen vakti geldi çattı.
İlk oyunumuz A Plague Tale: Requiem.
İkinci oyunumuz ise Nobody Saves the World.
Evil West gelecek ay PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek son oyunumuz.
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