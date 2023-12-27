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PlayStation Plus Ocak 2024 Bedava Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus Ocak 2024 Bedava Oyunları Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.12.2023 - 23:18

Sony PlayStation Plus kullanıcıları için 2024'ün ilk oyunlarını açıkladı. Yeni yılın ilk ayında PlayStation Plus abonelerini üç farklı oyun bekliyor olacak.

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PlayStation Plus aboneleri için ayın en beklenen vakti geldi çattı.

PlayStation Plus aboneleri için ayın en beklenen vakti geldi çattı.

Abonelerine farklı paketlerle farklı avantajlar sunan PlayStation Plus ile kullanıcılar ek bir ücret ödemeden her ay farklı oyunlara kavuşma şansına sahip oluyorlar. Önümüzdeki ocak ayında da kullanıcıları üç oyun bekliyor.

İlk oyunumuz A Plague Tale: Requiem.

İkinci oyunumuz ise Nobody Saves the World.

Evil West gelecek ay PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek son oyunumuz.

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