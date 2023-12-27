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Rockstar'ın Sırra Kadem Basan Oyunu Agent İptal Edilmese Böyle Görünecekmiş

Rockstar'ın Sırra Kadem Basan Oyunu Agent İptal Edilmese Böyle Görünecekmiş

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.12.2023 - 18:26

GTA ve RDR gibi serilerle oyun dünyasında taşları yerinden oynatan Rockstar Games'in sessiz sedasız fişini çektiği Agent'tan oyuncuları ihtimallerin rüyasına daldıran ekran görüntüleri ortaya çıktı.

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Takvimler 2009'u gösterirken tüm oyuncular Rockstar Games'ten yeni bir oyun geleceği heyecanı ile bekliyordu.

Takvimler 2009'u gösterirken tüm oyuncular Rockstar Games'ten yeni bir oyun geleceği heyecanı ile bekliyordu.

O yılın (artık kalıcı olarak iptal edilen) E3 fuarında Rockstar Games karşımıza Agent'ı koydu. İlk duyurusuyla dahi heyecan yaratan Agent adından da anlaşılabileceği üzere bizleri bir gizli ajan rolüne koyacaktı. Ancak gelip geçen uzun yıllar boyunca oyun hakkında hiçbir haber alamadık ve nihayetinde Rockstar Games'in oyunu rafa kaldırdığı ortaya çıktı.

Agent'a ne olduğunu ise yıllar sonra Rockstar Games'te göörev yapmış bir geliştirici sayesinde öğrendik.

Geçtiğimiz günlerde bir siber saldırı ile daha sarsılan Rockstar Games'ten sızdırılan dosyalar içinde Agent'a ait ekran görüntüleri de çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir siber saldırı ile daha sarsılan Rockstar Games'ten sızdırılan dosyalar içinde Agent'a ait ekran görüntüleri de çıktı.

Görselde oyunun sahip olması planlanan pek çok haritadan yalnızca birini görüyoruz. Agent eğer hayata geçseydi bizi dünyanın dört bir yanındaki farklı bölgelere götürecek ve Rockstar Games'in genel işlerinden farklı olarak daha sınırlı ancak daha fazla harita sunacaktı.

Agent'ın bugün rafa kalktığını bilsek de Rockstar bunun hakkında hiçbir zaman resmi bir açıklama yapmadı.

Agent'ın bugün rafa kalktığını bilsek de Rockstar bunun hakkında hiçbir zaman resmi bir açıklama yapmadı.

Fotoğraftaki su altı görselleri oyunun görev ve mekan çeşitliliğini de ortaya koyan cinsten. Ayrıca oyunun pre-alpha sürümüne aitler. Kısacası oyun çıktığında dönemi için bu hali bile yeterince iyi görünen görsellerden çok daha iyisi ile karşılaşabilirdik. Diğer bir yandan yukarıda da bahsettiğimiz üzere Agent'ın resmi olarak iptal edildiği hiç söylenmemiş olsa da Rockstar Games geçtiğimiz yıllarda oyunun isim hakkını yenilemeyerek aslında bir nevi onu tamamen gömdü de diyebiliriz.

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