Rockstar'ın Sırra Kadem Basan Oyunu Agent İptal Edilmese Böyle Görünecekmiş

Fotoğraftaki su altı görselleri oyunun görev ve mekan çeşitliliğini de ortaya koyan cinsten. Ayrıca oyunun pre-alpha sürümüne aitler. Kısacası oyun çıktığında dönemi için bu hali bile yeterince iyi görünen görsellerden çok daha iyisi ile karşılaşabilirdik. Diğer bir yandan yukarıda da bahsettiğimiz üzere Agent'ın resmi olarak iptal edildiği hiç söylenmemiş olsa da Rockstar Games geçtiğimiz yıllarda oyunun isim hakkını yenilemeyerek aslında bir nevi onu tamamen gömdü de diyebiliriz.