Rockstar'ın Sırra Kadem Basan Oyunu Agent İptal Edilmese Böyle Görünecekmiş
Rockstar'ın Sırra Kadem Basan Oyunu Agent İptal Edilmese Böyle Görünecekmiş
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Takvimler 2009'u gösterirken tüm oyuncular Rockstar Games'ten yeni bir oyun geleceği heyecanı ile bekliyordu.
Geçtiğimiz günlerde bir siber saldırı ile daha sarsılan Rockstar Games'ten sızdırılan dosyalar içinde Agent'a ait ekran görüntüleri de çıktı.
Agent'ın bugün rafa kalktığını bilsek de Rockstar bunun hakkında hiçbir zaman resmi bir açıklama yapmadı.
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