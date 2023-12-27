Steam Fiyatı 300 TL'yi Aşan Tatlı mı Tatlı Oyun Epic Games Store'da Bedava
Steam Fiyatı 300 TL'yi Aşan Tatlı mı Tatlı Oyun Epic Games Store'da Bedava
Yeni yıla adım adım ilerlerken Epic Games Store da bedavalarına tam gaz devam ediyor. Bu günün gizemli bedavasının altından ise Steam fiyatı 10,49 dolar, yani yaklaşık 308 TL olan bir yapım çıktı.
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Epic Games Store'un yeni yıl döneminde vites yükseltmesine artık alışığız.
Bu günün oyunu ise Steam'de 10,49 dolara satılan Cursed to Golf.
Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?
Oyunu kapmak için yalnızca 24 saatiniz var.
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