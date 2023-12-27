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Steam Fiyatı 300 TL'yi Aşan Tatlı mı Tatlı Oyun Epic Games Store'da Bedava

Steam Fiyatı 300 TL'yi Aşan Tatlı mı Tatlı Oyun Epic Games Store'da Bedava

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.12.2023 - 19:00

Yeni yıla adım adım ilerlerken Epic Games Store da bedavalarına tam gaz devam ediyor. Bu günün gizemli bedavasının altından ise Steam fiyatı 10,49 dolar, yani yaklaşık 308 TL olan bir yapım çıktı.

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Epic Games Store'un yeni yıl döneminde vites yükseltmesine artık alışığız.

Epic Games Store'un yeni yıl döneminde vites yükseltmesine artık alışığız.

Normalde her perşembe günü bir yeni bedava oyun vermesine alıştığımız Epic Games Store yeni yıl döneminde bunu her gün bir yeni oyun vermeye evriltiyor. Oyunlar ise normal dönemlerin aksine önceden belli olmuyor. Günü ve saati geldiğinde ortaya çıkıyor.

Bu günün oyunu ise Steam'de 10,49 dolara satılan Cursed to Golf.

Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?

Peki oyuna nasıl bedava sahip olacağız?

Epic Games Store hesabınızla platforma giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' bölümünün hemen altındaki Cursed to Golf'u bulun ve tıklayın. Oyun sayfasında 'Yükle' butonuna tıkladıktan sonra ise açılan yeni sayfada 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunu kapmak için yalnızca 24 saatiniz var.

Oyunu kapmak için yalnızca 24 saatiniz var.

27 Aralık saat 19:00 itibariyle Epic Games Store'da ücretsiz olan Cursed to Golf yarın aynı saatte yerini bir başka oyuna bırakacak. O vakte kadar oyunu kütüphanenize eklemediyseniz sahip olmak için ödeme yapmanız gerektiğini unutmayın.

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