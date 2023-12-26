GOG'dan Yeni Yıl Hediyesi: Steam Değeri 250 TL'yi Bulan Oyun Ücretsiz Oldu
GOG'dan Yeni Yıl Hediyesi: Steam Değeri 250 TL'yi Bulan Oyun Ücretsiz Oldu
Yeni bir yıl artık kapıdayken oyuncular firmaların dağıttığı yeni yıl hediyeleri ile durumdan epey karlı ayrılanlardan. Epic Games'in bedavalarına alışmışken GOG da karşımıza Steam değeri 250 TL'yi bulan bir bedava oyunla çıkıyor.
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Steam'de 8,50 dolar, yani yaklaşık 250 TL'ye satılan bilim kurgu soslu bağımsız oyun Lacuna GOG'da ücretsiz oldu.
Peki Lacuna'ya GOG üzerinden nasıl sahip olacağız?
Yine bir geri sayımımız var, kısacası elinizi çabuk tutun!
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