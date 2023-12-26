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GOG'dan Yeni Yıl Hediyesi: Steam Değeri 250 TL'yi Bulan Oyun Ücretsiz Oldu

GOG'dan Yeni Yıl Hediyesi: Steam Değeri 250 TL'yi Bulan Oyun Ücretsiz Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.12.2023 - 00:00

Yeni bir yıl artık kapıdayken oyuncular firmaların dağıttığı yeni yıl hediyeleri ile durumdan epey karlı ayrılanlardan. Epic Games'in bedavalarına alışmışken GOG da karşımıza Steam değeri 250 TL'yi bulan bir bedava oyunla çıkıyor.

Şu sıralar bedava oyuna doyduk desek yeridir.

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Steam'de 8,50 dolar, yani yaklaşık 250 TL'ye satılan bilim kurgu soslu bağımsız oyun Lacuna GOG'da ücretsiz oldu.

Peki Lacuna'ya GOG üzerinden nasıl sahip olacağız?

Peki Lacuna'ya GOG üzerinden nasıl sahip olacağız?

GOG üzerinden bir hesap oluşturup platforma giriş yaptıktan sonra anasayfayı biraz kaydırdıktan sonra sizi direkt olarak Lacuna'nın fırsat sayfası karşılayacak. Burada yer alan 'Add to Library' butonuna tıkladığınızda ise işleminiz tamam! Artık oyuna GOG kütüphaneniz üzerinden dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Yine bir geri sayımımız var, kısacası elinizi çabuk tutun!

Yine bir geri sayımımız var, kısacası elinizi çabuk tutun!

Artık alıştığımız üzere Lacuna'ya ücretsiz bir biçimde sahip olmak için sınırlı bir süremiz var. 29 Aralık tarihinde sona erecek geri sayımdan önce oyunu kütüphanenize eklemeniz lazım aksi halde oyuna sahip olmak için para ödemeniz gerekecek.

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