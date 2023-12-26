GOG'dan Yeni Yıl Hediyesi: Steam Değeri 250 TL'yi Bulan Oyun Ücretsiz Oldu

Artık alıştığımız üzere Lacuna'ya ücretsiz bir biçimde sahip olmak için sınırlı bir süremiz var. 29 Aralık tarihinde sona erecek geri sayımdan önce oyunu kütüphanenize eklemeniz lazım aksi halde oyuna sahip olmak için para ödemeniz gerekecek.