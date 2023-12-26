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Konsol ve Oyun Kategorisinde 2023’ün En Çok Tercih Edilenleri

etiket Konsol ve Oyun Kategorisinde 2023’ün En Çok Tercih Edilenleri

Asya Yılmaz
Asya Yılmaz - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 14:02

Oyun oynamanın hala kötü bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Oyun oynamak denilince aklınıza ilk ne geliyor? 

Oyun oynamak beynin esnekliğini artırdığı için sizleri daha genç, daha yaratıcı ve daha dinamik birine dönüştürecektir ve hala araştırılan, bildiğimiz bilmediğimiz onlarca faydası da mevcut.

Bu yıl oyuna dair satılan onlarca ürüne beraber bakalım.

'Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir.”

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Modern teknolojinin en gözde oyuncağı!

1. Modern teknolojinin en gözde oyuncağı!

Yüksek performanslı bu oyun konsolu, oyunları en yüksek grafik ayarlarında bile akıcı bir şekilde oynatma kapasitesine sahip. 

Oyun oynamak bu konsol ile sadece bir hobi olmaktan çıkıp, gerçekçi ve sürükleyici bir deneyime dönüşüyor. Ayrıca, sosyal etkileşim için de bir platform sunarak arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanızı sağlar.

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2. PS5 ile 2023'ü kapatın.

2. PS5 ile 2023'ü kapatın.

Evinizin eğlence merkezi!

Akıllı arayüzü ile oyunları, uygulamaları ve diğer eğlence seçeneklerini kolayca keşfedebilirsiniz. Oyun oynamak, stres atmanın ve günlük hayatın rutininden bir anlığına da olsa kaçmanın en eğlenceli yollarından biri.

Siz hala denemediniz mi? Burada.

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3. Çok satanlarda ilk sıralarda.

3. Çok satanlarda ilk sıralarda.

Saatler süren oyun maratonlarında bile konfor sağlar. 

Hassas joystick'leri ve hızlı tepki veren düğmeleri ile her hareketinizi anında ekrana yansıtır. Oyun oynamak, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinizi geliştirmenin yanı sıra, el-göz koordinasyonunuzu da güçlendirir.

Sadece oyun oynamayacaksınız, kendinizi de birçok alanda geliştireceksiniz. Burada.

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4. 2024'te oyun oynamaya karar verenlere!

4. 2024'te oyun oynamaya karar verenlere!

En çok tercih edilen bu oyun pedi ile acemiliğinizi hızlıca atabilirsiniz. Birçok oyun içerisindensize hitap eden oyunu bulun ve sizdeki değişimleri de gözlemleyin.

Oyun oynamanın beyin esnekliğine faydasının her geçen gün daha çok konuşulduğu bu dönemde siz de oyun oynamaya başlamak isteyeceksiniz.

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5. İddialı gamer'lara!

5. İddialı gamer'lara!

Mor renkli bu şık oyun kontrol cihazı, kişiliğinizi yansıtan benzersiz bir aksesuar. 

Kablosuz olması, hareket özgürlüğünü en üst düzeye çıkarırken, uzun pil ömrü ile kesintisiz oyun keyfi sunuyor. Ergonomik tasarımı, oyun maratonlarında konfor ve kontrolü bir arada sunar. 

Oyun oynamak, bu kontrol cihazı ile sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bir tarz işidir. Burada.

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6. Bu senenin % kaçını oyun oynayarak geçirdiniz?

6. Bu senenin % kaçını oyun oynayarak geçirdiniz?

Bu kontrol cihazı, zarif siyah tasarımı ve gelişmiş ergonomisi ile oyun deneyiminizi üst seviyeye taşıyor. 

Uzun kablo özelliği sayesinde, oyun oynarken özgürlüğün tadını çıkarırken, hassas analog çubukları ve hızlı yanıt veren düğmeleri ile oyun içi reflekslerinizi keskinleştirebilirsiniz. 

Oyun oynamanın heyecanı, bu kontrol cihazı ile daha da artacak ve sizi zaferlere taşıyacak. Burada.

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7. Oyun oynamanın en konforlu hali.

7. Oyun oynamanın en konforlu hali.

Bu yüksek teknoloji ürünü oyun kontrol cihazı ve adaptör seti, oyun deneyiminizi kişiselleştirmenizi sağlayacak özelliklere sahip. 

Kablosuz bağlantı opsiyonu, oda içinde rahat hareket edebilmenizi sağlarken, özelleştirilebilir düğmeler ve aydınlatma seçenekleri ile kendi oyun stilinizi yaratmanıza olanak tanır. 

Oyun oynamanın yanı sıra, bu aksesuar seti, oyun performansınızı geliştirmenin de anahtarıdır.

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8. Her şeyin en kalitelisini deneyimlemek isteyenlere!

8. Her şeyin en kalitelisini deneyimlemek isteyenlere!

Yüksek performanslı bu oyun konsolu, oyunları en yüksek grafik ayarlarında bile akıcı bir şekilde oynatma kapasitesine sahip. 

Oyun oynamak bu konsol ile sadece bir hobi olmaktan çıkıp, gerçekçi ve sürükleyici bir deneyime dönüşüyor. Burada.

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9. Oyun oynamak kötü mü?

9. Oyun oynamak kötü mü?

Oyun oynamak ayrıca yaratıcılığı tetikler ve hikaye bazlı oyunlar sayesinde hayal gücünüzü genişletir.

Aynı zamanda bilişsel ve motor becerileri geliştiren, stratejik düşünme ve problem çözme gibi zihinsel yetenekleri artıran da bir aktivite!

Oyun oynama keyfini artıran mouse da burada.

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10. Saatlerin su gibi aktığı anlar için...

10. Saatlerin su gibi aktığı anlar için...

Bu hassas ve yüksek performanslı mouse, her tıklamanın sayılmasını sağlar.

Oyun oynamak, özellikle strateji ve aksiyon oyunları sayesinde, çok görevli olma yeteneğinizi ve stratejik düşünmenizi geliştirir.

Ürünü incelemek için tıklayın.

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11. Minimalist tasarımlı mekanik klavye.

11. Minimalist tasarımlı mekanik klavye.

Kullanıcıların yazı yazarken ve oyun oynarken en iyi deneyimi yaşamaları için tasarlanmış bu mekanik klavye, hem estetik hem de fonksiyonel bir tasarıma sahip. 

Mekanik tuşlarının verdiği tatmin edici his, oyun oynamanın yanı sıra uzun yazı çalışmalarında da konfor sunar. 

Oyun oynamak, bu klavye ile sadece bir eğlence değildir. Burada.

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12. Göze de hitap ediyor.

12. Göze de hitap ediyor.

Bu klavye, özellikle yüksek hassasiyet gerektiren tasarım ve oyun yazılımları için özel olarak tasarlanmıştır. 

Çok renkli arka ışığı ve programlanabilir tuşları ile hem görsel bir şölen sunar hem de kullanım kolaylığı sağlar. 

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13. Oyuncu kulaklığı ile...

13. Oyuncu kulaklığı ile...

Net ve yüksek kaliteli ses deneyimi sunan bu kulaklık, oyuncuların savaş alanında rakiplerini duyup, stratejik avantaj elde etmelerini sağlar. 

Rahat yapısıyla uzun süreli kullanımlarda dahi konfor sağlayan bu kulaklık, oyun oynamanın yanı sıra müzik ve film izlerken de mükemmel bir ses deneyimi vaat eder.

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14. Formula 1 yarışçısı mı olacaksınız?

14. Formula 1 yarışçısı mı olacaksınız?

Gerçekçi bir sürüş deneyimi için tasarlanmış bu set, her türlü yarış oyununu bir üst seviyeye taşır. 

Fiziksel aktiviteyi artıran bu tür aksesuarlar, oyun deneyiminizi daha etkileşimli ve dinamik hale getirir. Oyun oynamak, aynı zamanda refleksleri keskinleştirir ve yoğun konsantrasyon gerektirir.

Eğlenceli anlar için buraya tıklayın.

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15. Bu mouse pad mükemmel bir yüzey sunuyor.

15. Bu mouse pad mükemmel bir yüzey sunuyor.

Yüksek yoğunluklu dokusu sayesinde her türlü mouse ile üst düzey hassasiyet ve mükemmel kayma deneyimi yaşatır. 

Dayanıklı ve kaymaz tabanı, en heyecanlı oyun anlarında bile sabit bir performans sağlar.  

Her tıklamanın tam istediğiniz noktada sonuçlanmasını sağlayarak, sizi oyununuzda bir adım öne geçirecek. Burada.

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ömer

Denemedik üzgünüz milletin harçlığıyla aldığı şeyler bizim millet için lüks olduğu için artık bir aylık asgari ücretle alınamıyor alsalar oyun oynanmıyor….