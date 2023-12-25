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Erkeklere Alabileceğiniz En Güzel Yılbaşı Hediyesi Önerileri

etiket Erkeklere Alabileceğiniz En Güzel Yılbaşı Hediyesi Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 16:40

Yılbaşı yaklaşırken hediye seçimi konusu da gündeme geliyor. Sevdiklerinize anlamlı ve kullanışlı bir hediye seçmek her zaman kolay olmayabilir. İşte bu yazımızda erkekler için en güzel yılbaşı hediyesi önerilerini sizlerle paylaşıyoruz. Unutmayın, en önemli olan hediye değil, onu verme düşüncesi ve sevgidir.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 25.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Columbia Powder Lite Erkek Mont

1. Columbia Powder Lite Erkek Mont

7 farklı renk seçeneğine sahip bu mont çok satanlarda 1 numara. Kış aylarında sıcacık tutacak bu montun fiyatı Amazon'da 2.685 TL.

Buraya tıktık

182 cm 75 kg M aldım oldu tam. Hafif bir mont ama gerçekten sıcak tutuyor bu sebeple ağır montlar giymek zorunda kalmıyorum. Rüzgar ve yağmur performansı da başarılı. Kaz tüyü olmaması eksi sayılabilir ama aynı performansı sağlıyor ve de fırlayan tüyleri yolma derdiniz yok.

Amazon

2. Versace - Eros Erkek Parfümü

2. Versace - Eros Erkek Parfümü

Versace Eros erkek parfümü Versace markasının en popüler ve beğenilen kokularından biri. Erkek arkadaşınız için hediye alabileceğiniz bu koku, kalıcılığı sayesinde gün boyu imza kokusunu taşımasına olanak tanır.

Versace Eros Notaları:

Üst notalar: Nane Yağı, İtalyan Limon Kabuğu, Yeşil Elma

Kalp notalar: Tonka Fasulyesi, Venezuela Ambroksanı, Itır Çiçeği

Alt notalar: Madagaskar Vanilyası, Meşe Yosunu, Atlas Sediri

Burada

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3. Philips Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada

3. Philips Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada

Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada Düzeltici ile sevgiliniz haftanın her günü yeni bir görünüme kavuşacak. Son derece kaliteli 6 araca sahip bu düzeltici sayesinde tam olarak istediği sakal ve bıyık modeline sahip olabilir.

Buraya tıklayın

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4. Amazon.com.tr E-Hediye Kartı

4. Amazon.com.tr E-Hediye Kartı

Ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız, seçimi ona bırakmaya ne dersiniz? İstediğiniz tutarı, mesajınızı ve gönderim bilgilerini girdikten sonra kartı tanımlayabilirsiniz.

İsterseniz Hediye Kartı’nı bir yıl içinde ileriki bir tarih için de satın alabilir ve özel günler için önceden plan yapabilirsiniz.

  • Hediye Kartları düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir.

Buraya tıklayarak ulaşın

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5. Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro

5. Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro

Daha iyi ve daha nazik temizlik için gereken bu diş fırçasını sevdiğinize hediye ederek onun sağlığını düşündüğünüzü gösterebilirsiniz. Diş hekimlerinden ilham alan yuvarlak fırça başlığı, derin temizlik için her dişi sarar.

975 TL.

  • 3 fırçalama modu: Günlük Temizlik, Hassas ve Şaşırtıcı derecede nazik bir deneyim için benzersiz Hassas Plus modu.

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6. Columbia Erkek Woodburn 2 Chukka Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı

6. Columbia Erkek Woodburn 2 Chukka Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı

Columbia Woodburn II ayakkabıları kış yürüyüşlerinde kuruluk ve sıcaklık sağlayarak doğa yürüyüşlerini daha keyifli hale getirir. Hafif, su geçirmez deri ve file üst malzeme, maksimum konfor sağlamak için yansıtıcı bir astar ve güçlendirilmiş bir izolasyona sahip olan bu ayakkabı, alabileceğiniz en güzel hediyelerden sadece biri.

Fiyatların numara seçimine göre farklılık gösterdiğini belirtmeden geçmeyelim.

Buradan ulaşabilirsiniz

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7. Adidas Ultrabounce Spor Ayakkabı

7. Adidas Ultrabounce Spor Ayakkabı

Belirli oranda geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen, yastıklamalı bu koşu ayakkabısı hem kalitesiyle sevgilinize hem de uygun fiyatıyla bütçenize dost olacak. 

Fiyatı 1.107 TL. Burada

Amazon

8. SteelSeries Arctis 1 Wireless - Kablosuz Oyun Kulaklık

8. SteelSeries Arctis 1 Wireless - Kablosuz Oyun Kulaklık

PC ve PS4’te kayıpsız, ultra düşük gecikme süreli ses için kalitesi kanıtlanmış SteelSeries 2.4 GHz kablosuz özelliğine sahip bu kulaklık, oyuncu sevgiliniz için harika bir hediye olacak. 20 saatlik pil ömrüyle sınıfının en iyisi!

Buradan inceleyin

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9. Steelseries Apex 3 Gaming Klavye

9. Steelseries Apex 3 Gaming Klavye

Dökülen sıvıların neden olduğu hasarları önleyen su geçirmez özelliği ve mükemmel renk şemalarıyla dikkat çeken bu klavye, e-spor ve oyun tutkunları için harika.

Burada

Amazon

10. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.35 L

10. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.35 L

Hangi hediyeyi alacağınızı düşünmeyi artık bırakın ve Stanley kalitesini kucaklayın. Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde çayı, kahveyi ve diğer içecekleri 5 saate kadar sıcak, 6 saate kadar soğuk ve 26 saate kadar buz gibi tutar. 

Buraya tıktık

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11. Crocs Uniseks Klasik Terlik - Army Green

11. Crocs Uniseks Klasik Terlik - Army Green

Fiyatı  642 TL. 

6-7 yıldır Crocband kullanıcısıydım bu kez Classic modelini tercih ettim. Kesinlikle daha rahat ve ayağı iyi kavrıyor, tam bedeninizi alın. Rengiyle kalitesiyle mükemmel bir ürün. 

Burada

Amazon

12. Apple Watch SE (2. nesil, 2023)

12. Apple Watch SE (2. nesil, 2023)

Teknoloji tutkunu birine hediye arıyorsanız, akıllı saatler mükemmel bir seçenek olabilir. Sağlık takibi, mesajlaşma, müzik kontrolü gibi birçok özelliği olan bu saatler, kullanıcısına büyük kolaylık sağlar.

Ürünü yaklaşık iki haftadır kullanıyorum. iPhone ile mükemmel uyum içerisinde çalışıyor. Kafamda soru işaretleri vardı ancak şu anda iyi ki almışım diyorum. Şarjı yaklaşık 1 gün gidiyor, telefonla konuşmak için çok yeterli.

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13. LEGO® Star Wars™ Mandalorian™ Kaskı

13. LEGO® Star Wars™ Mandalorian™ Kaskı

Hobisi olmayan sevgiliniz için harika bir öneriyle geldik. Sevgiliniz Mando’nun kaskının simgeleşmiş özelliklerini yaparken en sevdiği Star Wars: The Mandalorian anlarını yeniden yaşayacak.

Buradan ulaşın

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