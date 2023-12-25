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Yılın Son İndirim Gününde Sepetinize Eklemeniz Gereken İndirimli Valiz ve Çantalar

etiket Yılın Son İndirim Gününde Sepetinize Eklemeniz Gereken İndirimli Valiz ve Çantalar

Asya Yılmaz
Asya Yılmaz - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 15:40

Her biri farklı tarzlara ve seyahat ihtiyaçlarına hitap eden bu bagaj seçenekleri, nereye giderseniz gidin yolculuğunuzun sizin tarzınız kadar sorunsuz olmasını sağlar. 

Seyahat ruhunuzu yansıtan birini seçin ve maceralarınıza başlayın.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Güvenli yolculuk sevenlere Samsonite!

1. Güvenli yolculuk sevenlere Samsonite!

Bu klasik lacivert bavul, güvenlik bilincine sahip gezginler için tasarlandı.

Sağlam sert kasa ve yerleşik TSA onaylı kilidiyle eşyalarınız iyi korunur. Pürüzsüz dönen tekerlekler, yoğun havaalanlarında kolayca manevra yapmanızı sağlar ve geniş içi daha uzun seyahatler için idealdir.

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2. Şık tasarıma sahip bir set.

2. Şık tasarıma sahip bir set.

Minimalist tasarımı takdir edenler için bu siyah bavul seti vazgeçilmezdir.

Dayanıklı malzeme ve döner tekerlekler kolay hareket sağlarken, farklı boyutlardaki bavullar, kısa iş seyahatlerinden uzun tatillere kadar tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılar. Şık görünüşleri trendleri aşar ve zamanın ötesinde eşlikçilerdir.

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3. Eğlenceli kaşifler için benzersiz bir valiz.

3. Eğlenceli kaşifler için benzersiz bir valiz.

Bu eğlenceli, açık mavi bavul, marka logosuyla da dikkat çekiyor. 

Sadece görünüşüyle değil; sağlam yapısı ve geniş bölmeleri ile paketlemeyi keyifli hale getirir. Kişiliklerini ifade etmeyi seven modern gezginler için idealdir, güvenilir bir seyahat arkadaşıdır.

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4. Günlük seyahatler için de rahat bir sırt çantası.

4. Günlük seyahatler için de rahat bir sırt çantası.

Basitlik ve işlevsellik önemli!  

Bu siyah sırt çantası size her yerde eşlik eder.

Hafif, çok yönlü ve günlük kullanım için ya da uçuşlarda kişisel eşya olarak idealdir. Öğrenciler ve profesyoneller için, fazla detay olmadan konfor ve stil sunar.

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5. İş seyahatlerinizde işleri kolaylaştırır.

5. İş seyahatlerinizde işleri kolaylaştırır.

Bu dokulu siyah taşıma bavulu, şehirli gezginlere hitap eder. 

Şık tasarımı hem gündelik hem de iş kıyafetleriyle iyi eşleşirken, düzenli bölmeleri teknoloji aletlerinizi ve seyahat ihtiyaçlarınızı kontrol altında tutar. Şehir içi seyahatler veya uluslararası toplantılar için mükemmeldir.

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6. Sporcu hafta sonu çantası.

6. Sporcu hafta sonu çantası.

Bu yumuşak renkli pembe spor çantası, spor salonundan birkaç günlük kaçamaklara kadar mükemmel bir aksesuardır. 

Geniş ana bölmesi ve dayanıklı malzemesi ile her türlü seyahate uygundur. Omuz askısı ve sapları, tercihinize uygun taşıma seçenekleri sunar.

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7. Kozmik kaşiflere de bu valiz!

7. Kozmik kaşiflere de bu valiz!

Bu gökkuşağı renklerindeki bavul, seyahatlerinize büyülü bir dokunuş katacak.

Uzayın sonsuzluğunu andıran tasarımı ile dikkat çekerken, sağlam yapısı ve geniş iç hacmi ile tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir. 

Uzun seyahatlerde bile yanınızda bir parça gökyüzü taşıyın.

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8. Gökyüzü yolculuğu yapacaklar için ideal.

8. Gökyüzü yolculuğu yapacaklar için ideal.

Bu açık mavi sert kabuklu bavul, sade şıklığı tercih edenler için ideal. 

Dayanıklı yapısı ve geniş iç hacmi ile hem kısa iş seyahatlerinizde hem de uzun tatillerinizde yanınızda. 

Kabin boyutlarıyla uçuşlarda el bagajı olarak kullanabilirsiniz.

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9. Şehir şehir gezmeyi seven maceracılara!

9. Şehir şehir gezmeyi seven maceracılara!

Koyu gri kumaş tasarımı ile hem şehir içi günlük kullanıma hem de hafta sonu kaçamaklarına uygun bu bavul; geniş iç hacmi ve ekstra cebi ile tüm ihtiyaçlarınızı düzenli bir şekilde taşımanızı sağlar. 

Rahat taşıma sapları ve sağlam tekerlekleri ile konforlu bir kullanım sunar.

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10. Doğa severlerin tercihi de bu çanta.

10. Doğa severlerin tercihi de bu çanta.

Bu çiçek desenli omuz çantası, doğayla iç içe geçireceğiniz günler için ideal bir eşlikçi. 

Hafif yapısı ve ayarlanabilir askısı ile rahat bir kullanım sağlar. Şehirde ya da doğada, ihtiyacınız olan her şeye kolayca erişebilirsiniz.

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11. Gezginlere capcanlı bir valiz.

11. Gezginlere capcanlı bir valiz.

Seyahat rutininize bu çarpıcı turkuaz taşıma bavuluyla renk katın. 

Kompakt boyutu, çoğu havayolu şirketinin üst bagaj kısıtlamalarına uygunluğu ve sert kabuk dış yüzeyiyle eşyalarınızın güvende kalmasını sağlar. 

İster hafta sonu kaçamağı olsun ister iş seyahati, bu kabin boy valiz sadece temel eşyalarınızı saklamakla kalmaz, aynı zamanda yolculuğunuza renk katar.

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12. Sporcu ruhunuzla uyumlu!

12. Sporcu ruhunuzla uyumlu!

Koyu gri spor çantası, spor salonundan hafta sonu kaçamaklarına kadar geniş kullanım alanına sahiptir. 

Su itici kumaşı ve geniş iç hacmi ile eşyalarınızı güvenle taşıyın. Ayarlanabilir askı ve sapları ile farklı taşıma seçenekleri sunar.

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13. Renkli yol arkadaşınız...

13. Renkli yol arkadaşınız...

Bu canlı kırmızı bavul, enerjinizi yansıtır. 

Geniş iç hacmi ve dayanıklı yapısı ile tüm eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz. Dört tekerleği ve ayarlanabilir sapı ile rahat bir seyahat deneyimi vaat eder.

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14. Geometrik şekillerden gelen bir şıklığa sahip.

14. Geometrik şekillerden gelen bir şıklığa sahip.

Bu siyah sert kabuklu bavul, modern ve şık tasarımıyla seyahatlerinizde fark yaratır. 

Dayanıklı malzemesi, geniş iç hacmi ve çizilmeye karşı dirençli yüzeyi ile uzun yıllar boyunca güvenle kullanabileceğiniz bir seçenektir.

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15. Neşeli yolculuklar için💚

15. Neşeli yolculuklar için💚

Bu lime yeşili bavul ile seyahatleriniz daha neşeli geçsin. 

Hafif ve dayanıklı yapısı, geniş iç hacmi ve parlak rengi ile hem pratik hem de eğlenceli bir seçenek sunar.

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