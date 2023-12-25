Yılın Son İndirim Gününde Sepetinize Eklemeniz Gereken İndirimli Valiz ve Çantalar

Koyu gri kumaş tasarımı ile hem şehir içi günlük kullanıma hem de hafta sonu kaçamaklarına uygun bu bavul; geniş iç hacmi ve ekstra cebi ile tüm ihtiyaçlarınızı düzenli bir şekilde taşımanızı sağlar.

Rahat taşıma sapları ve sağlam tekerlekleri ile konforlu bir kullanım sunar.

Ürünü incelemek için tıklayın.