2024 Ocak Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 6 Oyun!
2024 Ocak Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 6 Oyun!
Kavgasıyla dövüşüyle bir seneyi daha geride bıraktık ve artık 2024'ün kapısından içeriye giriyoruz. Ocak ayında çıkmasını heyecanla beklediğimiz ve oynamak için sabırsızlandığımız bazı oyunları bu liste içerisinde topladık.
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1. Contain - 16 Ocak
2. Prince of Persia: The Lost Crown - 18 Ocak
3. The Last of Us Part II Remastered - 19 Ocak
4. Anomaly Agent - 24 Ocak
5. Like a Dragon: Infinite Wealth - 25 Ocak
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6. TEKKEN 8 - 26 Ocak
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