2024 Ocak Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 6 Oyun!

Yerli bir oyun olan Contain, 16 Ocak tarihinde mağazalardaki yerini alacak. Taktiksel bir FPS oyunu olarak tanıtılan yapım, dört oyuncudan oluşan bir takım üzerine kurulu macera deneyimi sunmak için sabırsızlanıyor desek yeridir. Atmosferi açısından bizler de çok heyecanlıyız!