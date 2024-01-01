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2024 Ocak Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 6 Oyun!

2024 Ocak Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 6 Oyun!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 10:01

Kavgasıyla dövüşüyle bir seneyi daha geride bıraktık ve artık 2024'ün kapısından içeriye giriyoruz. Ocak ayında çıkmasını heyecanla beklediğimiz ve oynamak için sabırsızlandığımız bazı oyunları bu liste içerisinde topladık.

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1. Contain - 16 Ocak

1. Contain - 16 Ocak

Yerli bir oyun olan Contain, 16 Ocak tarihinde mağazalardaki yerini alacak. Taktiksel bir FPS oyunu olarak tanıtılan yapım, dört oyuncudan oluşan bir takım üzerine kurulu macera deneyimi sunmak için sabırsızlanıyor desek yeridir. Atmosferi açısından bizler de çok heyecanlıyız!

2. Prince of Persia: The Lost Crown - 18 Ocak

2. Prince of Persia: The Lost Crown - 18 Ocak

Prince of Persia serisini çok uzun bir zamandır göremiyoruz fakat dönüşü muhteşem olacak gibi görünüyor. Tüm konsollara çıkıyor ve PC tarafında ise Epic Games Store ile Ubisoft Connect özel oyunu olacak. Prince of Persia: The Lost Crown maalesef Steam üzerinde yer almıyor.

3. The Last of Us Part II Remastered - 19 Ocak

3. The Last of Us Part II Remastered - 19 Ocak

Yeni nesil konsollar için ufak geliştirmeler ile birlikte çıkacak olan The Last of Us Part II Remastered, artık 4K oynanabilecek. Aynı zamanda yeni nesil kontrolcülerden birisi olan DualSense ile de tam uyumlu olarak çalışacak.

4. Anomaly Agent - 24 Ocak

4. Anomaly Agent - 24 Ocak

Enis Kirazoğlu önderliğindeki Phew Phew Games tarafından geliştirilen Anomaly Agent, bizlere Cyberpunk temalı bir aksiyon-platform deneyimi sunmayı amaçlıyor. Gerek atmosferi, gerek oynanışı gerekse müzikleri ile şimdiden heyecanlandırmayı başarıyor desek yeridir sanırım.

5. Like a Dragon: Infinite Wealth - 25 Ocak

5. Like a Dragon: Infinite Wealth - 25 Ocak

2024'ün ilk büyük yapımlarından birisi olacak olan Like a Dragon: Infinite Wealth, Yakuza hayranlarını heyecanlandıran atmosferiyle geliyor desek doğru olur. Yine eğlenceli oynanış, ilgi çekici bir hikaye ve uzun ara sahneler ile birlikte kendisine hayran bıraktıracaktır.

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6. TEKKEN 8 - 26 Ocak

6. TEKKEN 8 - 26 Ocak

Mishima ve Kazama ailelerinin karşılaşmasından sonrasını konu alacak bir hikaye arayüzü ile çıkacak TEKKEN 8, görsel kalitesi ile resmen gözleri kamaştırıyor. Aynı zamanda yeniden tasarlanan karakter modellemeleri ile oyuna daha farklı bir hava katılması planlanıyor.

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