Espor Oyuncusuna Kız Arkadaş Dayağı: Hem Aldatıldı Hem Darp Edildi
Espor Oyuncusuna Kız Arkadaş Dayağı: Hem Aldatıldı Hem Darp Edildi
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Esporcu İlkan Saydan kendisini aldattığını öğrendiği kız arkadaşı ile konuşmaya gidince başına gelmeyen kalmadı.
Ancak görüşme çığırından çıktı ve kız arkadaşı Saydan'ı sokak ortasında darp etmeye başladı!
Saydan'ın yaşadıkları bunlarla da kalmadı. Eski sevgilisinin abisi tarafından hakkında evinde bomba yaptığına dair asılsız ihbarda dahi bulunuldu.
Genç esporcu eski sevgilisinin abisinden de şikayetçi oldu.
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