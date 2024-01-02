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Espor Oyuncusuna Kız Arkadaş Dayağı: Hem Aldatıldı Hem Darp Edildi

Espor Oyuncusuna Kız Arkadaş Dayağı: Hem Aldatıldı Hem Darp Edildi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 19:53

Espor oyuncusu İlkan Saydan kendisini aldattığını öne sürdüğü kız arkadaşı tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Kızın ailesi de genç esporcunun peşini bırakmadı.

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Esporcu İlkan Saydan kendisini aldattığını öğrendiği kız arkadaşı ile konuşmaya gidince başına gelmeyen kalmadı.

Esporcu İlkan Saydan kendisini aldattığını öğrendiği kız arkadaşı ile konuşmaya gidince başına gelmeyen kalmadı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre espor oyuncusu İlkan Saydan kendisini aldatan kız arkadaşı Büşra Ş. ile yüz yüze görüşmek için Bayrampaşa'da onunla bir araya geldi.

Ancak görüşme çığırından çıktı ve kız arkadaşı Saydan'ı sokak ortasında darp etmeye başladı!

Ancak görüşme çığırından çıktı ve kız arkadaşı Saydan'ı sokak ortasında darp etmeye başladı!

İkili arasındaki konuşma yavaş yavaş tartışmaya dönerken Saydan'ın eski kız arkadaşı Büşra Ş. esporcuya şiddet uygulamaya başladı. Olay yerini koşarak terk eden Saydan ise yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Saydan'ın yaşadıkları bunlarla da kalmadı. Eski sevgilisinin abisi tarafından hakkında evinde bomba yaptığına dair asılsız ihbarda dahi bulunuldu.

Saydan'ın yaşadıkları bunlarla da kalmadı. Eski sevgilisinin abisi tarafından hakkında evinde bomba yaptığına dair asılsız ihbarda dahi bulunuldu.

Konuya ilişkin savcılığa ifade veren Saydan eski sevgilisinin abisi tarafından telefonda tehdit edildiğini ve olayın bununla da kalmayarak ailesi ile yaşadığı eve, evde bomba yaptığı gerekçesiyle ihbarda bulunulduğunu söyledi. İhbar üzerine gece yarısı eve baskın düzenleyen polis ekipleri ise aramaların ardından ihbarın asılsız olduğunu doğruladılar. İhbarın kimin tarafından yapıldığı sorusuna ise yanıt olarak ise Büşra Ş.'nin abisi Çağatay Ş.'yi gösterdiler.

Genç esporcu eski sevgilisinin abisinden de şikayetçi oldu.

Genç esporcu eski sevgilisinin abisinden de şikayetçi oldu.

Asılsız ihbarı gerçekleştiren Çağatay Ş. hakkında iftiraya uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Saydan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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