Espor Oyuncusuna Kız Arkadaş Dayağı: Hem Aldatıldı Hem Darp Edildi

Konuya ilişkin savcılığa ifade veren Saydan eski sevgilisinin abisi tarafından telefonda tehdit edildiğini ve olayın bununla da kalmayarak ailesi ile yaşadığı eve, evde bomba yaptığı gerekçesiyle ihbarda bulunulduğunu söyledi. İhbar üzerine gece yarısı eve baskın düzenleyen polis ekipleri ise aramaların ardından ihbarın asılsız olduğunu doğruladılar. İhbarın kimin tarafından yapıldığı sorusuna ise yanıt olarak ise Büşra Ş.'nin abisi Çağatay Ş.'yi gösterdiler.