Cemal Süreya ve Sezai Karakoç'un Büyük Aşkı "Mona Roza" 70 Yılın Ardından İlk Kez Konuştu
Cemal Süreya ve Sezai Karakoç'un Büyük Aşkı "Mona Roza" 70 Yılın Ardından İlk Kez Konuştu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Edebiyatımıza büyük izler bırakan iki önemli şairimiz, Cemal Süreya ve Sezai Karakoç'un bir zamanlar uğruna iddialara tutuştukları, hatta onunla ilgili bir iddia sebebiyle Süreya'nın soyadından bir harf kaybettiği "Mona Roza" o dönemi ve yaşadıklarını yıllar sonra ilk kez anlattı.
Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Muazzez Akkaya o dönemi ve yaşadıklarını da 70 yılın ardından ilk kez anlattı.
"Cemal Süreya daha çok cebime şiirler koyardı. Sonra sınıfa girince aynı şiiri tahtada da görürdüm."
"Bir iddiaya girmişler, onun sonucu soy isminden bir harfi attığı doğru."
Sezai Karakoç'un ilk handikapı ise kendisinden küçük olmasıymış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Yazdığı şiirleri bana vermek için çok uğraşıyordu, ben mecburen tekrar ısrar etmesin diye alıyordum."
"Bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim."
"Sezai Karakoç'u vefatından bir ay kadar önce sahilde gördüm"
" Eşimle bu konuları hiç konuşmadık ama belki de haberi vardı"
"Torunum benden bahsedince o da hayatımı kitaplaştırmak istedi"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın