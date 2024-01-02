Cemal Süreya ve Sezai Karakoç'un Büyük Aşkı "Mona Roza" 70 Yılın Ardından İlk Kez Konuştu

Hayatı Emine Öte tarafından 'Mahrem Şiir: Mona Roza' isimli kitap için kaleme alınan Muazzez Akkaya yazarın torunlarından birinin edebiyat öğretmeni olduğunu, torunu kendisinden bahsedince Emine Hanım'ın hayatını kitaplaştırmak istediğini ve bu vesile ile bir araya geldiklerini aktarıyor.

Yazar Emine Öte ise Muazzez Hanım'ın hayatının sadece aşkı değil, Cumhuriyet kadını imajı ve kızların eğitim almasının önemi açısından da önemli olduğuna değinirken kitabı Cumhuriyet'in 100. yılında Türk kadınlarına armağan olarak çıkarttığını söylüyor.