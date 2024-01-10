PlayStation Plus Ocak Ayı Oyunlarının Devamı Açıklandı: Toplam Değerleri 7 Bin TL'yi Aşıyor
PlayStation Plus Ocak Ayı Oyunlarının Devamı Açıklandı: Toplam Değerleri 7 Bin TL'yi Aşıyor
PlayStation Plus kullanıcıları bu ay oyuna doyacaklar. Sony PlayStation Plus sistemine ocak ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların müjdesini verdi. Oyunların toplam değerleri ise 7 bin TL'yi aşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Listenin en dikkat çeken oyunu şüphesiz Tiny Tina’s Wonderlands - Next Level Edition.
Ayın bir diğer dikkat çeken oyunu da Resident Evil 2.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın