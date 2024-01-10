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PlayStation Plus Ocak Ayı Oyunlarının Devamı Açıklandı: Toplam Değerleri 7 Bin TL'yi Aşıyor

PlayStation Plus Ocak Ayı Oyunlarının Devamı Açıklandı: Toplam Değerleri 7 Bin TL'yi Aşıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
10.01.2024 - 21:39

PlayStation Plus kullanıcıları bu ay oyuna doyacaklar. Sony PlayStation Plus sistemine ocak ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların müjdesini verdi. Oyunların toplam değerleri ise 7 bin TL'yi aşıyor.

Kaynak

Ocak ayının başlarında ilk oyunlarımızla tanışmıştık.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Listenin en dikkat çeken oyunu şüphesiz Tiny Tina’s Wonderlands - Next Level Edition.

Ayın bir diğer dikkat çeken oyunu da Resident Evil 2.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Hardspace: Shipbreaker | PS5

  • LEGO City Undercover | PS4

  • Just Cause 3 | PS4

  • Session: Skate Sim | PS4, PS5

  • Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

  • Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

  • Surviving the Aftermath | PS4

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