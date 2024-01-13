Resident Evil Revelations Çıkışından Yıllar Sonra Ortalığı Karıştırdı!
Resident Evil Revelations Çıkışından Yıllar Sonra Ortalığı Karıştırdı!
Resident Evil Revelations, 2012 yılında hayatımıza girmişti. Oyunun çıkışından yıllar sonra, Steam sayfası olumsuz inceleme bombardımanına tutuldu. Bunun sebebi de Capcom'un aldığı garip bir karardan kaynaklanıyor.
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Yıllar sonra gelen kopya koruma sistemi.
Bu hareket oyuncuları bir hayli kızdırdı.
Nedir bu DRM sistemi?
Capcom şimdilik geri adım attı.
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