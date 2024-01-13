Resident Evil Revelations Çıkışından Yıllar Sonra Ortalığı Karıştırdı!

DRM için kısaca korsan koruma sistemi diyebilirim. Siz oyunu çalıştırırken lisans doğrulaması yaparak korsan içeriğin önüne geçmeye çalışan bu sistemin negatif bazı yönleri de var. Bunun en büyük örneği oyunların performansını etkilemesi. DRM sistemi oyunda performans düşüklüğüne ve yapılan modların çalışmaması gibi sorunlar ortaya çıkarmakta. Bu da oyuncuları sinirlendirmek için fazlasıyla yeterli bir sebep.