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Resident Evil Revelations Çıkışından Yıllar Sonra Ortalığı Karıştırdı!

Resident Evil Revelations Çıkışından Yıllar Sonra Ortalığı Karıştırdı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 21:23

Resident Evil Revelations, 2012 yılında hayatımıza girmişti. Oyunun çıkışından yıllar sonra, Steam sayfası olumsuz inceleme bombardımanına tutuldu. Bunun sebebi de Capcom'un aldığı garip bir karardan kaynaklanıyor.

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Yıllar sonra gelen kopya koruma sistemi.

Yıllar sonra gelen kopya koruma sistemi.

Capcom, geçtiğimiz günlerde Resident Evil Revelations'a bir güncelleme geleceğini söyledi. Bu güncellemenin içeriğinde ise oyuna DRM korumasının ekleneceğinden bahsediyordu. Bu noktadan sonra ise ipler koptu. Gelen güncellemenin ardından oyuncular isyan etti.

Bu hareket oyuncuları bir hayli kızdırdı.

Bu hareket oyuncuları bir hayli kızdırdı.

Capcom'un bu kararına sinirlenen oyuncular, Steam sayfasına akın etti. Olumsuz inceleme bombardımanına tutulan Revelations, kısa sürede negatif incelemeye boğuldu. Capcom da oyuna DRM güncellemesi getirmenin bu kadar büyük tepki çekeceğini tahmin etmiyordu.

Nedir bu DRM sistemi?

Nedir bu DRM sistemi?

DRM için kısaca korsan koruma sistemi diyebilirim. Siz oyunu çalıştırırken lisans doğrulaması yaparak korsan içeriğin önüne geçmeye çalışan bu sistemin negatif bazı yönleri de var. Bunun en büyük örneği oyunların performansını etkilemesi. DRM sistemi oyunda performans düşüklüğüne ve yapılan modların çalışmaması gibi sorunlar ortaya çıkarmakta. Bu da oyuncuları sinirlendirmek için fazlasıyla yeterli bir sebep.

Capcom şimdilik geri adım attı.

Capcom şimdilik geri adım attı.

Oyuncuların yoğun tepkisinin ardından Capcom, bir özür mesajı yayınlayarak DRM korumasını şimdilik geri çekti. Yapılan bu açıklamanın devamında 'sorunları düzelttikten sonra tekrar yayınlayacağız' ibaresi de yer aldı. Bu da Capcom'un DRM sistemini oyuna getirmekte ısrarcı olabileceğini gösteriyor.

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