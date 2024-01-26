Furkan Ağluç'un TikTok'tan Tanışıp Evlenme Teklifi Ettiği Nia'nın İhanet Görüntüleri Ortalığı Fena Karıştırdı!

'İstanbul'da seninle beraberdik, ara sıra dertleştik. Ağzımı açacaklar. İnsanlar karşıma geçer. 'Furkan niye evlenecek düşünüyor musun?', kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim. Biz Mia ile sen varken veya yokken bir şeyler yaşadık. Ayrılın diye demiyorum ama bilgin olsun. Sonra bir yerden duyarsın, ben de derim 'Eyvallah kardeşim''