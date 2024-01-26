Furkan Ağluç'un TikTok'tan Tanışıp Evlenme Teklifi Ettiği Nia'nın İhanet Görüntüleri Ortalığı Fena Karıştırdı!
Furkan Ağluç'un TikTok'tan Tanışıp Evlenme Teklifi Ettiği Nia'nın İhanet Görüntüleri Ortalığı Fena Karıştırdı!
TikTok'ta tanışan Nia Kurbanova ve Furkan Ağluç ikilisi sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Nia'nın, Sabir isimli bir fenomenle öpüşme görüntüleri çıktı. Fenomen çobanın aldatıldığını söylediği canlı yayından da 100 bin TL toplaması epey dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok'ta çobanlık yaparken çektiği videolarla kısa sürede tanınan Furkan Ağluç, bir süre önce aynı platformdan Azerbaycanlı fenomen Nia Kurbanova ile tanışmıştı.
"Bal, kaymak" sohbetleriyle izleyenlerin sempatisini kazanan fenomen çift tanışıklıklarını bir üst seviyeye taşımış ve aşk yaşama başlamıştı.
Furkan, geçtiğimiz günlerde Nia'ya da evlenme teklifi etmişti. Hatta ikili düğünü Iğdır'da mı yoksa Azerbaycan'da mı yapacaklarını canlı yayınları üzerinden tartışıyordu.
Fenomen çift bugün de ihanet iddiasıyla gündeme damga vurdu. Nia'nın, nişanlandığı Furkan'ı başka bir erkekle aldattığı öne sürüldü.
Nia'nın, Sabir isimli başka bir fenomenle asansörde öpüşürkenki videosu ortaya çıktı. İkilinin sevenleri ise durum karşısında epey bi' şaşırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Konunun gerçek olup olmadığı, hikayenin odağındaki kişilerin ne diyeceği büyük bir merak konusu oldu ki; beklenen açıklamalar geldi.
Söz konusu aldatma iddiasının ortaya çıktığı video ise işte bu oldu:
İlk açıklama da tam da beklendiği gibi Furkan Alguç'tan geldi. "Çok sevdim, evleneceğim kadın budur dedim ama yalanmış. Harcanan ben oldum" ifadelerini kullanan Alguç şunları da söyledi:
Dikkat çeken asıl detay ise başkaydı. Aldatıldığını açıklayan Furkan Alguç, 130 bin kişinin izlediği canlı yayından 100 bin TL topladığı iddia edildi.
Konuşmasının devamı da burada...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İhanet iddialarının ortalığı kasıp kavurmasıyla beraber, Nia'nın asansörde öpüştüğü Sabir'den de açıklama geldi ve görüntülerin Furkan'dan önceki dönemden olduğunu söyledi.
Furkan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda "Furnia bitmiştir. Furkan Ağluç vardır" ifadeleriyle Nia'yla ilişkisinin bittiğinin altını çizdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın