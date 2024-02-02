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Konser için ABD'ye Giden Haluk Levent Telefonunu Getirene Menemen Yapacak

Konser için ABD'ye Giden Haluk Levent Telefonunu Getirene Menemen Yapacak

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 14:04

New York'taki konseri için ABD'ye giden Haluk Levent, uçağa binmeden önce telefonunu arabada unuttuğunu fark etti. Konseri iptal etmemek için uçağa telefonsuz binen Haluk Levent sosyal medya hesabından takipçilerinden yardım istedi.

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New York'taki konserine gitmek için ABD'ye uçmadan önce İstanbul'da havalimanında check-in işlemini yaptıktan sonra telefonunu arabasında unuttuğunu fark eden Haluk Levent, Twitter'dan yardım istedi.

New York'taki konserine gitmek için ABD'ye uçmadan önce İstanbul'da havalimanında check-in işlemini yaptıktan sonra telefonunu arabasında unuttuğunu fark eden Haluk Levent, Twitter'dan yardım istedi.

Şoförünün evine gitmiş olmasıyla birlikte telefonuna ulaşamayan Levent, konseri iptal etmemek için uçağa telefonsuz bindi.

Şoförünün evine gitmiş olmasıyla birlikte telefonuna ulaşamayan Levent, konseri iptal etmemek için uçağa telefonsuz bindi.

Uçakta yanındaki Bülent Çeçen'in telefonundan Twitter hesabına giren şarkıcı, takipçilerinden yardım istedi.

Uçakta yanındaki Bülent Çeçen'in telefonundan Twitter hesabına giren şarkıcı, takipçilerinden yardım istedi.

Haluk Levent'in twiti👇

Haluk Levent'in yardım çağrısına gelen bazı yorumlar 👇

Haluk Levent'in yardım çağrısına gelen bazı yorumlar 👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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👇
twitter.com

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twitter.com

👇

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twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Haluk Levent'in yardım çağrısını gören Türk Hava Yolları, Twitter üzerinden telefonun ulaştırılmak üzere gerekli koordinasyonu sağladığını duyurdu.

Haluk Levent'in yardım çağrısını gören Türk Hava Yolları, Twitter üzerinden telefonun ulaştırılmak üzere gerekli koordinasyonu sağladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın açıklaması👇

Türk Hava Yolları'nın açıklaması👇
twitter.com
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