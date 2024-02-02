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Öldürülen Palalı Sabri'nin Eski Sevgilisi Ebru Polat'la Görüntüleri Gündeme Geldi!

Öldürülen Palalı Sabri'nin Eski Sevgilisi Ebru Polat'la Görüntüleri Gündeme Geldi!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
02.02.2024 - 14:34

Gezi Parkı döneminde eylemcileri palayla kovalayan Sabri Çelebi, silahlı saldırıcı sonucu öldürüldü. Yıllar önce Ebru Polat'la sevgili olan Palalı Sabri'nin görüntüleri gündem oldu.

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Gezi Parkı olayları sırasında elindeki pala ile göstericileri kovalayan Palalı Sabri gerçek adıyla Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Gezi Parkı olayları sırasında elindeki pala ile göstericileri kovalayan Palalı Sabri gerçek adıyla Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane’de gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve yargılanan Sabrı Çelebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve yargılanan Sabrı Çelebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Suçlarının yanı sıra Palalı Sabri'nin adı manken Ebru Polat'la anılmıştı. Hatta Sabri Çelebi ile Polat sevgili olmuştu.

Suçlarının yanı sıra Palalı Sabri'nin adı manken Ebru Polat'la anılmıştı. Hatta Sabri Çelebi ile Polat sevgili olmuştu.

Tepkilerin ardından da Polat, "Ünlü olmanın zorlukları işte; en ufak bir şeyde problem yaşarız. Ben görüştüğüm insanların GBT'sine bakmıyorum. Ben bir insanı seviyorsam, görüşürüm konuşurum. Kimsenin hatası bir diğer insanı ilgilendirmez." demişti.

Tepkilerin ardından da Polat, "Ünlü olmanın zorlukları işte; en ufak bir şeyde problem yaşarız. Ben görüştüğüm insanların GBT'sine bakmıyorum. Ben bir insanı seviyorsam, görüşürüm konuşurum. Kimsenin hatası bir diğer insanı ilgilendirmez." demişti.

Ebru Polat, daha sonra da böyle bir paylaşımla açıklama yapmıştı.

Ebru Polat, daha sonra da böyle bir paylaşımla açıklama yapmıştı.
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Palalı Sabri'nin ölümünün ardından da Ebru Polat'la görüntüleri yeniden gündem oldu.

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