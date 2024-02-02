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Madde Bağımlısı Bir Bebek Doğuran Annenin Anlattıkları Dehşete Düşürdü!

Madde Bağımlısı Bir Bebek Doğuran Annenin Anlattıkları Dehşete Düşürdü!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
02.02.2024 - 11:39

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TikTok'ta madde bağımlıların kurtulma hikayelerini yayınlayan Bağımsız Yaşam Derneği'nin son yayınladığı video gündem oldu. Videoda madde bağımlısı bir bebek dünyaya getirdiğini söyleyen 34 yaşındaki anne, anlattıklarıyla kullanıcıları şoke etti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bagimsizyasam
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Bir süredir TikTok'ta ilginç hikayelere denk geliyoruz. Madde bağımlıların hikayeleri de dikkat çekenler arasında. Bağımsız Yaşam Derneği de bu hikayeleri bizlere aktarıyor.

Bir süredir TikTok'ta ilginç hikayelere denk geliyoruz. Madde bağımlıların hikayeleri de dikkat çekenler arasında. Bağımsız Yaşam Derneği de bu hikayeleri bizlere aktarıyor.

Son olarak da madde bağımlısı bir bebek dünyaya getiren annenin hikayesi gündem oldu.

Son olarak da madde bağımlısı bir bebek dünyaya getiren annenin hikayesi gündem oldu.

Anne Gülşah'ın anlattıkları dinleyenleri dehşete düşürdü!

Kullanıcılar yorumsuz geçemedi.

Kullanıcılar yorumsuz geçemedi.
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