Yeni Nesil Ezgi ve Enis Oldular: Yasemin Özilhan ve Kerem Bürsin'in Beraber Mutfağa Girdiği Anlar Olay Oldu!
Yeni Nesil Ezgi ve Enis Oldular: Yasemin Özilhan ve Kerem Bürsin'in Beraber Mutfağa Girdiği Anlar Olay Oldu!
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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan ve hem araya serpiştirdiği İngilizce cümleler hem de yakışıklılığıyla sık sık gündem olan Kerem Bürsin çok sıkı fıkı dost biliyorsunuz.
Öyle bir bağdan bahsediyoruz ki Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin'in hayatına aldığı kadınlarla tanışıyor, hatta eşi İzzet Özilhan'ı da dahil ederek double date'lere çıkıyor.
Hatta belki hatırlarsınız, tamamen de yakın dostunun kararlarına sadık kalıyor. Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlayınca Serenay Sarıkaya'yla arasına mesafe koymuştu. Ardından Hande Erçel aşkı bitince de takipten çıkarak yine safını net belli etmişti!
Şu sıralar eskisinden de sık beraber gördüğümüz yakın arkadaşlar, özel günlerini de beraber kutluyor ve arkadaşlıklarının verdiği samimiyet hissiyle tencere/kapaklık durumu dillere sık sık düşüyor!
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Geçtiğimiz saatlerde de beraber mutfağa girdiler mesela! "Monkey bread" hazırlayan Yasemin Özilhan ve Kerem Bürsin'in eğlenceli halleri haliyle gündeme bomba gibi düştü!
Yılların dostu, şimdilerin küskün ikilisi Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ı hatırlatan ikiliye "sonunuz benzemesin" diyor, paylaşımlarının devamını bekliyoruz! 😂
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