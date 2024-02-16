Dilancılık Oynamayı Pek Sevdiler: Cezaevindeki Dilan Polat'ın Ağzından Paylaşım Yapanlar Yaka Silktirdi
Dilancılık Oynamayı Pek Sevdiler: Cezaevindeki Dilan Polat'ın Ağzından Paylaşım Yapanlar Yaka Silktirdi
Dilan Polat'ın bir ay önce yeniden açılan orijinal hesabından Dilan Polat konuşuyormuş gibi yapılan paylaşımlar gına getirdi...
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Hiçbirimizin başaramayacağı kadar kısa bir sürede, parmak şıklatmış da aniden servete kavuşmuş gibi abartılı lüks bir yaşama kavuşan Dilan ve Engin Polat'ın şatafatlı olduğu kadar görgüsüz de bulunan hayatı bir gecede tepetaklak oldu biliyorsunuz.
Yaklaşık 3,5 ay önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, beraberlerinde 12 kişinin ve arkalarında bıraktıkları tüm sosyal medya fenomenlerinin başını yaktı.
İçeri girdiklerinden beri kaosu bitmeyen çift hakkında, avukatları Hüseyin Kaya'nın aracılığıyla her gün yeni şeyler duyduk. Her gün farklı bir yol izleyerek insanların vicdanına dokunmaya çalışan avukatın stratejisi kimilerinin merhametini kazandı kimilerinin de daha çok tepki göstermesine sebep oldu.
Dilan Polat'ın düzenli olarak fotoğraflarını paylaşan aile üyeleri bir tarafta, cezaevinden gönderdiği mektupların fotoğrafları bir tarafta, avukatları Hüseyin Kaya'nın " bilinçlendikleri" yönündeki duygu sömrüsü dolu açıklamaları bir tarafta 3,5 aydır her koşulda ve her durumda gündemde kalacağını kanıtladı Dilan Polat...
Belki denk gelmişsinizdir, aylardır kapalı olan Dilan Polat'ın orijinal Instagram hesabı tam bir ay önce yeniden açılmıştı ve bunu gururla duyuran da kaynanası Şükran Polat olmuştu.
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Hesabı açıldığından beri Dilan Polat'ın menajeri ya da avukatı tarafından düzenli olarak paylaşım yapılmaya başlandı. Ürün reklamlarının çoğunlukla paylaşıldığı hesaptan, sanki Dilan'ın kendisi takipçilerine sesleniyormuş gibi mesajlar da paylaşıldı... En son peş peşe gelen "sevgililer günü" hikayeleri olay olmuştu hatta.
Geçtiğimiz saatlerde ise bir yenisi eklendi bu Dilancılık oynanan paylaşımlara! Hesabın sevgililer gününde aldığı etkileşimi paylaşan kişi yine Dilan'ın ağzından yazdı ve yeter dedirtti.
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