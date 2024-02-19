Şeriat Paylaşımından Dolayı Gözaltına Alınan Feyza Altun'un Avukatından İlk Açıklama
Şeriat Paylaşımından Dolayı Gözaltına Alınan Feyza Altun'un Avukatından İlk Açıklama
Kaynak: https://twitter.com/roleximyok/status...
Şeriat paylaşımından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun'un avukatından açıklama geldi. Detaylar...👇
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Avukat Feyza Altun hakkında başlatılan soruşturma gündemin en çok konuşulan olaylarından bir tanesi oldu.
Altun, Farsça yaptığı paylaşımının altına gelen yoruma "Şeriate s*kayım" cevabından dolayı gözaltına alındı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altun'un paylaşımıyla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlattı.
Feyza Altun'un avukatından da beklenen açıklama geldi. Altun'un avukatı, "Müvekkilim ve meslektaşım @feyzaltun ile Vatan Emniyet’te birlikteyiz. Kamuoyunda dolaşan birtakım yanlış ve art niyetli paylaşım ve haberlere istinaden bu açıklamayı avukatı olarak yapıyorum." sözleriyle açıklamasına başladı.
Ardından da "Hakkında şeriat aleyhtarı tweetleri yüzünden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Hakkındaki iddia “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”tir. Bunun dışında hiçbir suçlama bulunmamaktadır." sözleriyle açıklamasına devam etti.
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Açıklamanın tamamını sizler için şöyle bırakalım.👇
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