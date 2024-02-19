Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Şeriat Paylaşımından Dolayı Gözaltına Alınan Feyza Altun'un Avukatından İlk Açıklama

Şeriat Paylaşımından Dolayı Gözaltına Alınan Feyza Altun'un Avukatından İlk Açıklama

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
19.02.2024 - 19:15

Şeriat paylaşımından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun'un avukatından açıklama geldi. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/roleximyok/status...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Avukat Feyza Altun hakkında başlatılan soruşturma gündemin en çok konuşulan olaylarından bir tanesi oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Avukat Feyza Altun hakkında başlatılan soruşturma gündemin en çok konuşulan olaylarından bir tanesi oldu.

Altun, Farsça yaptığı paylaşımının altına gelen yoruma "Şeriate s*kayım" cevabından dolayı gözaltına alındı.

Altun, Farsça yaptığı paylaşımının altına gelen yoruma "Şeriate s*kayım" cevabından dolayı gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altun'un paylaşımıyla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlattı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altun'un paylaşımıyla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlattı.

Altun, gözaltına alındığı sırada 'Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek' sözlerini sarf etti.

Feyza Altun'un avukatından da beklenen açıklama geldi. Altun'un avukatı, "Müvekkilim ve meslektaşım @feyzaltun ile Vatan Emniyet’te birlikteyiz. Kamuoyunda dolaşan birtakım yanlış ve art niyetli paylaşım ve haberlere istinaden bu açıklamayı avukatı olarak yapıyorum." sözleriyle açıklamasına başladı.

Feyza Altun'un avukatından da beklenen açıklama geldi. Altun'un avukatı, "Müvekkilim ve meslektaşım @feyzaltun ile Vatan Emniyet’te birlikteyiz. Kamuoyunda dolaşan birtakım yanlış ve art niyetli paylaşım ve haberlere istinaden bu açıklamayı avukatı olarak yapıyorum." sözleriyle açıklamasına başladı.

Ardından da "Hakkında şeriat aleyhtarı tweetleri yüzünden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Hakkındaki iddia “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”tir. Bunun dışında hiçbir suçlama bulunmamaktadır." sözleriyle açıklamasına devam etti.

Ardından da "Hakkında şeriat aleyhtarı tweetleri yüzünden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Hakkındaki iddia “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”tir. Bunun dışında hiçbir suçlama bulunmamaktadır." sözleriyle açıklamasına devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Açıklamanın tamamını sizler için şöyle bırakalım.👇

Açıklamanın tamamını sizler için şöyle bırakalım.👇

👇

👇

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlgili içeriklere buradan ulaşabilirsiniz.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
43
16
4
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?