Engin'in Annesi, Dilan'ın Kaynanası Şükran Polat'tan Gözaltına Alınırken Gülen Feyza Altun'a Sert Çıkış
Engin'in Annesi, Dilan'ın Kaynanası Şükran Polat'tan Gözaltına Alınırken Gülen Feyza Altun'a Sert Çıkış
Engin Polat'ın annesi, Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat, gözaltına alındığı sırada gülen Feyza Altun'a tepki gösterdi! Detaylar 👇
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Hayatımıza aniden giren, kısacık bir süre içerisinde kavuştukları hayal bile edemeyeceğimiz serveti cümle aleme abartılı bir şekilde sergilemekten hiç çekinmeyen Engin ve Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklanalı yaklaşık 3,5 ay oluyor.
Bir süre önce ortalığı ayağa kaldırdıkları ve ülkedeki sosyal medya fenomeni kavramını derinlemesine sorgulattıkları için gündemden bir an olsun düşmeyen çiftin kaosu cezaevinde de bitmiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyor, geride kalanlardan yeni haberler, sitemler duyuyoruz.
Bu geride kalan ve Polatlardan haber ulaştıran kişilerin başında da Engin Polat'ın annesi, Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat geliyor.
Yalnızca oğlu Engin ve gelini Dilan'ı değil, diğer oğlu Alper Kürşat ve eşi Sezgin Polat'ı da cezaevine uğurlayan Şükran Polat, tüm sevdikleri tutuklandığından beri özlem ve sitem dolu paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor.
Şükran Polat'ın şimdiki gündemi ise sosyal medyadaki "şeriat" paylaşımları yüzünden hakkında soruşturma başlatılan ve geçtiğimiz saatlerde de gözaltına alınan avukat Feyza Altun tabii.
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Olayların başından beri Polatların davasıyla en ince detayına kadar ilgilenen Feyza Altun'un, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında birçok söylemi ve iddiası olmuştu hatırlarsanız. Hatta o kadar ki Dilan ve Engin Polat konusuyla ilgili aydınlanmak isteyenlerin çoğunun tercih ettiği isim haline gelmişti kendisi.
Şükran Polat da fırsatını bulmuşken kaçırmadı haliyle. Annelik içgüdüleri harekete geçen Şükran Polat, geçtiğimiz saatlerde ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun'un gözaltına alınırken gülmesine dikkat çekti.
Hatırlamayanlarınız için, hem Engin Polat'ın hem de diğer oğlu Alper Kürşat Polat'ın tutuklandığı anlarda gülümsemesine sosyal medyada birçok tepki gelmişti.
Feyza Altun'un yüzündeki gülümsemeden rahatsız olan Şükran Polat, önce "Neden güldü buna da sorun! Benim çocuğum gülmüştü olay olmuştu" diye çıkıştı, ardından da "Ya kafası güzelse!" yorumunda bulundu. 👇
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