Şarkıcı Sıla Biricik Aşkı İlker Kaleli'nin Doğum Gününde Yaptığı Paylaşımla "Ne Zaman Baba?" Dedirtti

Duygu yüklü şarkılarıyla gönülleri fetheden Sıla doludizgin aşk hayatıyla gözlerden kalpler çıkarmaya devam ediyor. Oyuncu aşkı İlker Kaleli'nin doğum gününde romantik bir kare paylaşan Sıla'nın yazdığı notsa görenlere 'nasip olur mu?' dedirtti.