Şarkıcı Sıla Biricik Aşkı İlker Kaleli'nin Doğum Gününde Yaptığı Paylaşımla "Ne Zaman Baba?" Dedirtti
Şarkıcı Sıla Biricik Aşkı İlker Kaleli'nin Doğum Gününde Yaptığı Paylaşımla "Ne Zaman Baba?" Dedirtti
Duygu yüklü şarkılarıyla gönülleri fetheden Sıla doludizgin aşk hayatıyla gözlerden kalpler çıkarmaya devam ediyor. Oyuncu aşkı İlker Kaleli'nin doğum gününde romantik bir kare paylaşan Sıla'nın yazdığı notsa görenlere 'nasip olur mu?' dedirtti.
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Güçlü sesi ve asil güzelliğiyle gönüllerde taht kuran Sıla şarkılarıyla hepimize epey derin duygular yaşatıyor.
Kariyeri kadar aşk hayatıyla da göz önünde olan başarılı şarkıcının ünlü şef Hazer Amani'yle 2020 yılındaki evliliği çok uzun ömürlü olmamıştı. İkilinin birliktelikleri sadece 11 ay sürmüştü.
Boşanmanın ardından yeni aşka yelken açan güzel şarkıcı, ekranların karizmatik ismi İlker Kaleli'ye gönlünü kaptırmıştı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasına kısa sürede giren Sıla ve İlker aşkı dilden dile dolaşmaya başladı.
Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını cümle aleme duyuran ünlü çiftin romantik pozlarının da düşman çatlattığını belirtmek gerekir.
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"Bağlanmak diye bir duygum var elbette... İlker’e bağlandım mesela, net..." diyen Sıla sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine "bize de nasip olsun" dedirtti.
Sevdiceği İlker Kaleli'nin içten gülümsediği bir fotoğrafı paylaşan Sıla paylaşımına "Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40’ın. Ben eşlikçinim. Yeniden. Daima. ♥️♥️ İyi ki doğdun sevgilim. 11/05/24" notunu düştü.
Hadi gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim...
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