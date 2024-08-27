Bu İşin Tadı Kaçtı: Orhan Gencebay'ın Biricik Eşi Sevim Emre Filtreyi Abartınca Gençliğine Dönüverdi!
Bu İşin Tadı Kaçtı: Orhan Gencebay'ın Biricik Eşi Sevim Emre Filtreyi Abartınca Gençliğine Dönüverdi!
Orhan Gencebay'ın biricik hayat arkadaşı Sevim Emre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öne çıktı. Abartılı filtreyle neredeyse 20'li yaşlarına dönen ünlü ismin bu hali dikkat çekti.
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1963'ün Türkiye Güzeli aynı zamanda da Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Sevim Emre ile arabeskin efsane isimlerinden Orhan Gencebay 1978 yılında nikah masasına oturmuştu.
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O günden bu yana aşklarını her daim vurgulayan, birbirlerine romantik sözler söylemekten bir an olsun vazgeçmeyen ünlü çift magazinin de gözdesi olmaya devam ediyor.
Tabii Sevim Emre'yi şu sıralar daha sık duyuyoruz diyebiliriz. Bunun nedeni de kendisi hakkında çıkan estetik iddiaları.
Hatta konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Emre, "Çok üzüleceksiniz ama hiç estetik olmadım. Çünkü ben korkağım, iğne bile olurken yapana fenalık gelir. Rabbim beni güzel yaratmış, hamdolsun. Çok merak ediyorsanız bir doktora incelettirin, rahatlarsınız." demişti.
Estetik haberlerini yalanlayan Sevim Emre bu sefer de sosyal medyadan paylaştığı filtreli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
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Filtre ve shopun düzeyini epey bir abartan Sevim Emre adeta gençlik yıllarına döndü. 80 yaşındaki Emre'nin bu halini görenler kendisini tanıyamadı bile...
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