Şahan Gökbakar Young Boys'a Yenilip Şampiyonlar Ligi'ne Veda Eden Galatasaray'ın Performansını Tiye Aldı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde rakibi Young Boys'a iki maçta da üstünlük sağlayamadı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar'sa takımının maçtaki performansını kendine has şekilde tepki gösterip tiye aldı.