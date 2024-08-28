Şahan Gökbakar Young Boys'a Yenilip Şampiyonlar Ligi'ne Veda Eden Galatasaray'ın Performansını Tiye Aldı!
Şahan Gökbakar Young Boys'a Yenilip Şampiyonlar Ligi'ne Veda Eden Galatasaray'ın Performansını Tiye Aldı!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde rakibi Young Boys'a iki maçta da üstünlük sağlayamadı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar'sa takımının maçtaki performansını kendine has şekilde tepki gösterip tiye aldı.
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, önceki akşam UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 mağlup oldu.
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İsviçre ekibiyle karşılaştığı ilk maçından 3-2'lik mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılılar evindeki rövanşta da yenildiği için turnuvaya veda etti.
Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar da heyecanlı karşılaşmayı izlemek ve takımına destek olmak için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde hazır bulunanlar arasındaydı.
Yenilginin ardından takım oyuncularının performansına tepki gösteren ünlü komedyen kendine has bir video çekerek yaşananları tiye aldı.
Gökbakar o videoyu da "Bu ekiple gruplara kalma ihtimalimiz daha yuksekti.😂 En azindan takım arkadaşlık, istek ve motivasyon hat saffada.😁😁" notuyla paylaştı.
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Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim:
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