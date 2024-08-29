İşte Zarafet: Sıla 'Boş Yere' Şarkısına Arabesk Cover Yaparak Viral Olan Can Toğrulca'yı Sahnesine Konuk Etti

Her parçasıyla bizleri duygudan duyguya sürükleyen Sıla geçtiğimiz akşam verdiği konserinde bir kere daha gönülleri fethetti. Kendisine ait olan 'Boş Yere' şarkısını arabesk şekilde yorumlayarak viral olan Can Toğrulca'yı sahnesinde konuk eden Sıla'nın nezaketi büyük alkış topladı.