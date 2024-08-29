İşte Zarafet: Sıla 'Boş Yere' Şarkısına Arabesk Cover Yaparak Viral Olan Can Toğrulca'yı Sahnesine Konuk Etti
İşte Zarafet: Sıla 'Boş Yere' Şarkısına Arabesk Cover Yaparak Viral Olan Can Toğrulca'yı Sahnesine Konuk Etti
Her parçasıyla bizleri duygudan duyguya sürükleyen Sıla geçtiğimiz akşam verdiği konserinde bir kere daha gönülleri fethetti. Kendisine ait olan 'Boş Yere' şarkısını arabesk şekilde yorumlayarak viral olan Can Toğrulca'yı sahnesinde konuk eden Sıla'nın nezaketi büyük alkış topladı.
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Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaparak başladığı müzik hayatında, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıları piyasaya sürerek büyük bir ün kazanan Sıla Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri şüphesiz.
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Her şarkısıyla gönüllerimizin en derin noktalarına ulaşmayı başaran, duygularımıza tercüman olan şarkılarla gönüllere taht kuran Sıla'nın kariyeri kadar İlker Kaleli'yle romantik aşkını da yakından takip ediyoruz.
Tüm bunlar bir kenara ünlü şarkıcı samimiyeti, sempatikliği ve doğallıyla da insanları kendine hayran bırakıyor. Bunun en güzel örneklerinden birini de önceki akşam çıktığı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gördük.
Ünlü şarkıcı, hepimizin severek dinlediği "Boş Yere" adlı şarkısını arabesk yorumla bambaşka bir noktaya getiren müzisyen Can Toğrulca'yı sahnesine konuk etti.
Toğrulca'nın Sıla şarkısına yaptığı cover sosyal medyada da kısacık zamanda viral oldu. Dinlemeyenleriniz için parçayı buraya bırakalım...
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Zarafeti ve inceliğini konuşturan Sıla, sesi ve yorumuyla geniş bir kitle tarafından takdir edilen Can'la düet yapınca ortalık yıkıldı adeta.
İşte o anlar...
Sıla'nın bu ince hareketi karşısında etkilenenler ve genç müzisyeni takdir edenler yorumlarda buluştu:
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