Sosyal Medyada Bir Kadın Metroya Binmeden Önce Taciz Edilmemek İçin Kombinini Nasıl Değiştirdiğini Gösterdi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@spicecurlgirl...
Taciz meselesi, tüm dünyada sonu gelmeyen bir mesele. Taciz etmemesi gerekenler bu durumu idrak edemediği için insanlar taciz edilmemek için kendi yöntemlerini geliştiriyor.
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Bir kadın metroya binmeden önce, taciz edilmemek için kombinini nasıl değiştirdiğini gösterdi.
Üzerine bir tişört geçirip tamamen başka bir havaya bürünen kadın, birçok kişinin travmalarını tetikledi.
İşte o yöntem;
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