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Sosyal Medyada Bir Kadın Metroya Binmeden Önce Taciz Edilmemek İçin Kombinini Nasıl Değiştirdiğini Gösterdi

Sosyal Medyada Bir Kadın Metroya Binmeden Önce Taciz Edilmemek İçin Kombinini Nasıl Değiştirdiğini Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 14:16

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Taciz meselesi, tüm dünyada sonu gelmeyen bir mesele. Taciz etmemesi gerekenler bu durumu idrak edemediği için insanlar taciz edilmemek için kendi yöntemlerini geliştiriyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@spicecurlgirl...
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Bir kadın metroya binmeden önce, taciz edilmemek için kombinini nasıl değiştirdiğini gösterdi.

Bir kadın metroya binmeden önce, taciz edilmemek için kombinini nasıl değiştirdiğini gösterdi.

Üzerine bir tişört geçirip tamamen başka bir havaya bürünen kadın, birçok kişinin travmalarını tetikledi.

Üzerine bir tişört geçirip tamamen başka bir havaya bürünen kadın, birçok kişinin travmalarını tetikledi.

İşte o yöntem;

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