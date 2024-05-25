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Uzun Zamandır Hayaliymiş: Kendi Kefenini Sipariş Eden 24 Yaşındaki Kadın Paketi Ağlayarak Açtı

Uzun Zamandır Hayaliymiş: Kendi Kefenini Sipariş Eden 24 Yaşındaki Kadın Paketi Ağlayarak Açtı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 17:11

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Yaşamın her anında ölüm gerçeğiyle iç içe olmak, varoluşumuzun kaçınılmaz bir parçası. Bu durum, hayatın kırılganlığını ve geçiciliğini hatırlatarak, bize yaşamı daha dolu ve anlamlı kılmak için fırsatlar sunar. Ancak, bu durum aynı zamanda bizi belirsizliğe ve endişeye de sürükleyebilir.

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24 yaşındaki bir kadın, kendi kefenini ve cenazesinde kullanılacak malzemelerini sipariş etti.

24 yaşındaki bir kadın, kendi kefenini ve cenazesinde kullanılacak malzemelerini sipariş etti.

Bunun uzun zamandır hayali olduğunu, çevresindekilerin eleştirileri sebebiyle ertelediğini söyleyen genç kadın, paketi ağlayarak açtığı anları paylaştı.

Bunun uzun zamandır hayali olduğunu, çevresindekilerin eleştirileri sebebiyle ertelediğini söyleyen genç kadın, paketi ağlayarak açtığı anları paylaştı.

İşte o video;

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