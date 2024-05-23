Londra'daki İranlı Devrim Karşıtları İran Büyükelçiliği'nin Karşısında "Helikopter" Şarkısıyla Dans Etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanında bulunan heyeti geçtiğimiz günlerde yaşanan helikopter kazasında hayatlarını kaybetti. Tüm dünyanın konuştuğu bu olayın ardından ülkemizde de 1 günlük yas ilan edildi bildiğiniz üzere.