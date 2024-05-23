Londra'daki İranlı Devrim Karşıtları İran Büyükelçiliği'nin Karşısında "Helikopter" Şarkısıyla Dans Etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanında bulunan heyeti geçtiğimiz günlerde yaşanan helikopter kazasında hayatlarını kaybetti. Tüm dünyanın konuştuğu bu olayın ardından ülkemizde de 1 günlük yas ilan edildi bildiğiniz üzere.
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Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından Londra'da yaşayan İranlı devrim karşıtları, İran Büyükelçiliği'nin önünde toplandı.
Toplana kalabalık ellerinde bayraklarla Fazlija'nın "Helikopter" şarkısını açarak dans etti.
İşte o anlar;
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gericilerin helikopteri şeytan işi olarak görüp yasaklatması yok mu 😂😂 bence böyle bir hamle gelir bizdeki takiyuddin gökyüzü gözlem enstitüsünu meleklerin a... Devamını Gör