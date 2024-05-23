Görüş Bildir
Haberler
Video
Londra'daki İranlı Devrim Karşıtları İran Büyükelçiliği'nin Karşısında "Helikopter" Şarkısıyla Dans Etti

Londra'daki İranlı Devrim Karşıtları İran Büyükelçiliği'nin Karşısında "Helikopter" Şarkısıyla Dans Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 11:52

İçerik Devam Ediyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanında bulunan heyeti geçtiğimiz günlerde yaşanan helikopter kazasında hayatlarını kaybetti. Tüm dünyanın konuştuğu bu olayın ardından ülkemizde de 1 günlük yas ilan edildi bildiğiniz üzere.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından Londra'da yaşayan İranlı devrim karşıtları, İran Büyükelçiliği'nin önünde toplandı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından Londra'da yaşayan İranlı devrim karşıtları, İran Büyükelçiliği'nin önünde toplandı.

, İran Büyükelçiliği'nin karşısında

Toplana kalabalık ellerinde bayraklarla Fazlija'nın "Helikopter" şarkısını açarak dans etti.

Toplana kalabalık ellerinde bayraklarla Fazlija'nın "Helikopter" şarkısını açarak dans etti.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
c.ysfalbs

gericilerin helikopteri şeytan işi olarak görüp yasaklatması yok mu 😂😂 bence böyle bir hamle gelir bizdeki takiyuddin gökyüzü gözlem enstitüsünu meleklerin a... Devamını Gör