Hayvanseverlerden Sokak Köpekleri İçin Yoğun Katılımlı Eylem!
Hayvanseverlerden Sokak Köpekleri İçin Yoğun Katılımlı Eylem!
Hayvan hakları savunucuları, AK Parti'nin sokak hayvanlarının itlaf edilmesiyle ilgili kanun değişikliğini protesto etmek amacıyla Türkiye genelinde bir araya geldi.
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“Adalet Mitingi” çağrısıyla açıklama yapan inisiyatifler bugün saat 13.00'te İstanbul Yenikapı miting alanında ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde eylem yaptı.
Yenikapı'da bir araya gelen kalabalık “Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin!” sloganları attı.
Miting alanında yapılan eylemde şu açıklama yapıldı: “Sessizlerin sesi olmak için ses ver Türkiye! Durma harekete geç."
"Yaşam düşmanlarının kanlı kumpaslarına izin vermemek için harekete geç! Bizlerin yan yana gelemediğini düşünenlerin, hayvanları koruyamayacağımızı düşünenlere karşı çığlığımızla haydi harekete geç!"
"Ortak bir amacımız var, sokaklarımızı mahallemizi birlikte paylaştığımız sokak hayvanları büyük bir tehdit altında."
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"Meclis’e getirilmek istenen, köpekleri öne çıkararak öldürülmesini içeren bir yasa taslağı konuşuluyor. Artık görmelisiniz, hayvan savunucularını dışlayarak yaptığınız hiçbir girişim çözüm olmuyor!"
"Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin!”
Eylemden görüntüler 👇
Oyuncu Melis Birkan da eylem alanındaki isimlerden biriydi👇
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