Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sokak Köpekleriyle İlgili Tepkilere Yanıt: "Elitlere Değil Halka Baktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sokak Köpekleriyle İlgili Tepkilere Yanıt: "Elitlere Değil Halka Baktık"

sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 13:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmalar neden olan sokak köpeklerin itlafıyla ilgili yasa tasarısı hakkında konuştu. Yoğun eleştirilere karşı Erdoğan'dan 'Elitlere değil halka baktık' açıklaması geldi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

AK Parti'nin sahiplenilmeyen başıboş sokak köpeklerinin 30 gün içinde öldürülmesine ilişkin yasa tasarısı bugün Meclis'e geldi.

AK Parti'nin sahiplenilmeyen başıboş sokak köpeklerinin 30 gün içinde öldürülmesine ilişkin yasa tasarısı bugün Meclis'e geldi.

Tasarı köpeklerin topluca itlaf edileceği gerekçesiyle hayvanseverler ve bazı muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Tasarı köpeklerin topluca itlaf edileceği gerekçesiyle hayvanseverler ve bazı muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Konuyla ilgili bir süredir ne söyleyeceği merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk açıklamayı yaptı.

Konuyla ilgili bir süredir ne söyleyeceği merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk açıklamayı yaptı.

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Elitlere değil halka baktık. Bağıranların çağıranların değil, sessiz yığınların sesi olduk. Sırtını güç odaklarına yaslayanlar için dedik, Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlar için siyaset yaptık. Sahipsiz köpek sorununa da işte bu zaviyeden bakıyoruz." dedi.

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Elitlere değil halka baktık. Bağıranların çağıranların değil, sessiz yığınların sesi olduk. Sırtını güç odaklarına yaslayanlar için dedik, Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlar için siyaset yaptık. Sahipsiz köpek sorununa da işte bu zaviyeden bakıyoruz." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Kuduz tehdidi artıyor. Çok daha acı tablolarla karşılaştık. Ankara'da Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı."

Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Kuduz tehdidi artıyor. Çok daha acı tablolarla karşılaştık. Ankara'da Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı."

'Gerçek şudur toplumun çok büyük bir kesimi bu meselenin bir an önce çözülmesini ve sokakların çocuklar başta olmak üzere herkes için güvenli olmasını istemektedir.

Bu sorunu köklü bir şekilde çözüme kavuşturmamız şart. Tüm taraflarla istişare ediyoruz. Biz sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını da belirtmek istiyoruz. Yegane amacımız bu.

Bu mevzuatta yapılacak değişiklikteki amacımız budur. Sahipsiz hayvanlar bakımevlerinde tutulacak. '

Ankara'da yaşayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz, geçen yıl aralık ayında okula gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğramış ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Sokak köpekleri sorununa ilişkin rakamsal veriler için buyrunuz 👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
20
13
7
2
2
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın