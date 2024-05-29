Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sokak Köpekleriyle İlgili Tepkilere Yanıt: "Elitlere Değil Halka Baktık"

'Gerçek şudur toplumun çok büyük bir kesimi bu meselenin bir an önce çözülmesini ve sokakların çocuklar başta olmak üzere herkes için güvenli olmasını istemektedir.

Bu sorunu köklü bir şekilde çözüme kavuşturmamız şart. Tüm taraflarla istişare ediyoruz. Biz sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını da belirtmek istiyoruz. Yegane amacımız bu.

Bu mevzuatta yapılacak değişiklikteki amacımız budur. Sahipsiz hayvanlar bakımevlerinde tutulacak. '

Ankara'da yaşayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz, geçen yıl aralık ayında okula gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğramış ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇