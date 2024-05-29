Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sokak Köpekleriyle İlgili Tepkilere Yanıt: "Elitlere Değil Halka Baktık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sokak Köpekleriyle İlgili Tepkilere Yanıt: "Elitlere Değil Halka Baktık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmalar neden olan sokak köpeklerin itlafıyla ilgili yasa tasarısı hakkında konuştu. Yoğun eleştirilere karşı Erdoğan'dan 'Elitlere değil halka baktık' açıklaması geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti'nin sahiplenilmeyen başıboş sokak köpeklerinin 30 gün içinde öldürülmesine ilişkin yasa tasarısı bugün Meclis'e geldi.
Tasarı köpeklerin topluca itlaf edileceği gerekçesiyle hayvanseverler ve bazı muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştiriliyor.
Konuyla ilgili bir süredir ne söyleyeceği merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk açıklamayı yaptı.
TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Elitlere değil halka baktık. Bağıranların çağıranların değil, sessiz yığınların sesi olduk. Sırtını güç odaklarına yaslayanlar için dedik, Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlar için siyaset yaptık. Sahipsiz köpek sorununa da işte bu zaviyeden bakıyoruz." dedi.
Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Kuduz tehdidi artıyor. Çok daha acı tablolarla karşılaştık. Ankara'da Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın