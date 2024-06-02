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Küçükçekmece'deki Yıkılan Binanın Enkazından 12 Saat Sonra Kurtarıldı: Mutluluktan Nereye Koşacağını Şaşırdı

Küçükçekmece'deki Yıkılan Binanın Enkazından 12 Saat Sonra Kurtarıldı: Mutluluktan Nereye Koşacağını Şaşırdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.06.2024 - 21:52

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İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak çıkarıldı. Suyla yıkanan köpeğin sevinci kameralara yansıdı. 

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Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde çöktü. Olayda 1 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı.

Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde çöktü. Olayda 1 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı.

Binanın enkazını kaldırma süreci devam ederken mucizevi bir an yaşandı. 12 saattir enkaz altında olan bir köpek kurtarıldı.

Binanın enkazını kaldırma süreci devam ederken mucizevi bir an yaşandı. 12 saattir enkaz altında olan bir köpek kurtarıldı.

Kurtarılan köpeğin suyla yıkanması esnasında yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı. İşte o anlar; 📹

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bensanadöncemsenkapat

kıyamam ben sana canım ya tütün kadar ömrün olsun

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