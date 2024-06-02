Küçükçekmece'deki Yıkılan Binanın Enkazından 12 Saat Sonra Kurtarıldı: Mutluluktan Nereye Koşacağını Şaşırdı

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Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde çöktü. Olayda 1 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı.
Binanın enkazını kaldırma süreci devam ederken mucizevi bir an yaşandı. 12 saattir enkaz altında olan bir köpek kurtarıldı.
Kurtarılan köpeğin suyla yıkanması esnasında yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı. İşte o anlar; 📹
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kıyamam ben sana canım ya tütün kadar ömrün olsun
Tütün ne alaka anlamadım
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