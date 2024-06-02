İstanbul Küçükçekmece’de Bina Çöktü: İçeride Mahsur Kalanlar Var
İstanbul Küçükçekmece’de Bina Çöktü: İçeride Mahsur Kalanlar Var
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Olay yerinden ilk görüntüler...
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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