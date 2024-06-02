Naci Görür'den Küçükçekmece'de Çöken Bina Hakkında Açıklama: "Düşünemiyorum Bile"
Naci Görür'den Küçükçekmece'de Çöken Bina Hakkında Açıklama: "Düşünemiyorum Bile"
Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, 'Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile' ifadelerini kullandı.
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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bugün 3 katlı bir bina çöktü. Bina enkazında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak çıkartıldı.
Altında dükkan olan ve kaçak kat çıkıldığı tespit edilen binanın kendi kendine yıkılması ise beklenen Büyük İstanbul Depremi öncesi yine korku yarattı.
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina ile ilgili yaptığı paylaşımda, " Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" ifadelerini kullandı.
Naci Görür paylaşımında şunları yazdı: 👇
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