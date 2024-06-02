Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Naci Görür'den Küçükçekmece'de Çöken Bina Hakkında Açıklama: "Düşünemiyorum Bile"

Naci Görür'den Küçükçekmece'de Çöken Bina Hakkında Açıklama: "Düşünemiyorum Bile"

Naci Görür Çöken Bina
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.06.2024 - 21:25

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, 'Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile' ifadelerini kullandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bugün 3 katlı bir bina çöktü. Bina enkazında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak çıkartıldı.

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bugün 3 katlı bir bina çöktü. Bina enkazında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak çıkartıldı.

Altında dükkan olan ve kaçak kat çıkıldığı tespit edilen binanın kendi kendine yıkılması ise beklenen Büyük İstanbul Depremi öncesi yine korku yarattı.

Altında dükkan olan ve kaçak kat çıkıldığı tespit edilen binanın kendi kendine yıkılması ise beklenen Büyük İstanbul Depremi öncesi yine korku yarattı.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina ile ilgili yaptığı paylaşımda, " Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" ifadelerini kullandı.

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina ile ilgili yaptığı paylaşımda, " Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" ifadelerini kullandı.

Naci Görür paylaşımında şunları yazdı: 👇

Naci Görür paylaşımında şunları yazdı: 👇

'Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. 

Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile. 

Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri. Kendisi İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır. 

İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar, sevgiyle'

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın