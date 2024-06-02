İstanbul’da Çöken Bina Hakkında Şok Detay: 1,5 Kat Kaçak, Deniz Kumu Kullanılmış!
İstanbul’da Çöken Bina Hakkında Şok Detay: 1,5 Kat Kaçak, Deniz Kumu Kullanılmış!
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sabah saatlerinde Küçükçekmece’de çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Bakan açıklamasında, 'İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 katın kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir' dedi.
Öte yandan yapılan çalışma sonrasında binanın sahibi gözaltına alındı.
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Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Binanın çökme görüntüleri
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