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İstanbul’da Çöken Bina Hakkında Şok Detay: 1,5 Kat Kaçak, Deniz Kumu Kullanılmış!

İstanbul’da Çöken Bina Hakkında Şok Detay: 1,5 Kat Kaçak, Deniz Kumu Kullanılmış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.06.2024 - 13:36 Son Güncelleme: 02.06.2024 - 13:46

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sabah saatlerinde Küçükçekmece’de çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Bakan açıklamasında, 'İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 katın kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir' dedi.

Öte yandan yapılan çalışma sonrasında binanın sahibi gözaltına alındı. 

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Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz.'

Binanın çökme görüntüleri

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