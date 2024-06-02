İmamoğlu'ndan Küçükçekmece'de Çöken Bina Hakkında Açıklama: "40-50 Yılda Bitiremeyiz"
İmamoğlu'ndan Küçükçekmece'de Çöken Bina Hakkında Açıklama: "40-50 Yılda Bitiremeyiz"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ve kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina bugün çöktü.
Bina enkazında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Binanın bitişik nizamındaki binada da çökme tehlikesi bulunuyor.
İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 3 katlı binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu.
İncelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ruhsatlı yapının üzerine 1,5 kata yakın bir kaçak yapı yapıldığını ancak buna dair belediyenin kayıtlarında herhangi bir ihbar ya da şikayetin bulunmadığını söyledi.
Depremin İstanbul'un önemli bir meselesi olduğunu ifade eden İmamoğlu, çözümün ise tek elden ve güçlü bir şekilde iradeyi ortaya koyan bir anlayışla süreci yönetebilmekten geçtiğini söyledi.
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