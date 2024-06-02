İmamoğlu'ndan Küçükçekmece'de Çöken Bina Hakkında Açıklama: "40-50 Yılda Bitiremeyiz"

İmamoğlu şöyle devam etti:

'İstanbul'da sıkıntılı bina sayısı yüksek. Bu hızla gidersek 40-50 yılda bunu bitiremeyiz. Depremin riski her geçen gün daha da artıyor. Öyle bir oluşumun, sürecin neferi oluruz. Bakanlık bu işin amiri ve koordinatörü olur her birimiz orada bu işin paydaşı oluruz ve bu işi birlikte çözeriz diye duyurumu yapmak isterim.'

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