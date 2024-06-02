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İmamoğlu'ndan Küçükçekmece'de Çöken Bina Hakkında Açıklama: "40-50 Yılda Bitiremeyiz"

İmamoğlu'ndan Küçükçekmece'de Çöken Bina Hakkında Açıklama: "40-50 Yılda Bitiremeyiz"

Ekrem İmamoğlu Çöken Bina
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.06.2024 - 18:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ve kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

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İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina bugün çöktü.

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina bugün çöktü.

Bina enkazında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Binanın bitişik nizamındaki binada da çökme tehlikesi bulunuyor.

Bina enkazında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Binanın bitişik nizamındaki binada da çökme tehlikesi bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 3 katlı binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 3 katlı binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ruhsatlı yapının üzerine 1,5 kata yakın bir kaçak yapı yapıldığını ancak buna dair belediyenin kayıtlarında herhangi bir ihbar ya da şikayetin bulunmadığını söyledi.

İncelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ruhsatlı yapının üzerine 1,5 kata yakın bir kaçak yapı yapıldığını ancak buna dair belediyenin kayıtlarında herhangi bir ihbar ya da şikayetin bulunmadığını söyledi.

İmamoğlu, 'Vali ve kaymakamla istişareler yaptık. Şu an tetkiklerimiz devam ediyor. Yakın, komşu binalarla ilgili de boşaltma işlemleri yapıldı' dedi.

Depremin İstanbul'un önemli bir meselesi olduğunu ifade eden İmamoğlu, çözümün ise tek elden ve güçlü bir şekilde iradeyi ortaya koyan bir anlayışla süreci yönetebilmekten geçtiğini söyledi.

Depremin İstanbul'un önemli bir meselesi olduğunu ifade eden İmamoğlu, çözümün ise tek elden ve güçlü bir şekilde iradeyi ortaya koyan bir anlayışla süreci yönetebilmekten geçtiğini söyledi.

İmamoğlu şöyle devam etti: 

'İstanbul'da sıkıntılı bina sayısı yüksek. Bu hızla gidersek 40-50 yılda bunu bitiremeyiz. Depremin riski her geçen gün daha da artıyor. Öyle bir oluşumun, sürecin neferi oluruz. Bakanlık bu işin amiri ve koordinatörü olur her birimiz orada bu işin paydaşı oluruz ve bu işi birlikte çözeriz diye duyurumu yapmak isterim.' 

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