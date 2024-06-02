Dünyaca Ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho Resmen Fenerbahçe'de!
Dünyaca Ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho Resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Tecrübeli teknik adam, kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
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Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho oldu!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Başkan Ali Koç’un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı deneyimli teknik adamla dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı Londra’da görüşme sağlamıştı.
Görüşmenin ardından bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a ayak basan Portekizli için saat 19'da stadyumda imza töreni düzenlendi.
Mourinho, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Tecrübeli teknik adamın ilk sözleri 👇
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