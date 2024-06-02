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Dünyaca Ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho Resmen Fenerbahçe'de!

Dünyaca Ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho Resmen Fenerbahçe'de!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.06.2024 - 19:36

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Tecrübeli teknik adam, kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho oldu!

Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho oldu!
media.fenerbahce.org

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Başkan Ali Koç’un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı deneyimli teknik adamla dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı Londra’da görüşme sağlamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Başkan Ali Koç’un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı deneyimli teknik adamla dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı Londra’da görüşme sağlamıştı.
media.fenerbahce.org

Görüşmenin ardından bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a ayak basan Portekizli için saat 19'da stadyumda imza töreni düzenlendi.

Görüşmenin ardından bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a ayak basan Portekizli için saat 19'da stadyumda imza töreni düzenlendi.

Mourinho, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Mourinho, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Tecrübeli teknik adamın ilk sözleri 👇

Tecrübeli teknik adamın ilk sözleri 👇

'Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim. Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim...'

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