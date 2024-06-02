Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Olan Milli Futbolcumuz Arda Güler'den Kupa Paylaşımı
Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Olan Milli Futbolcumuz Arda Güler'den Kupa Paylaşımı
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Genç yetenek, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı havaya kaldıran ilk Türk oyuncu oldu. 19 yaşındaki yıldız, bu tarihi başarı sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, İngiltere’nin Wembley Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Kupa mücadelesi, 2-0'lık Real Madrid üstünlüğü ile noktalandı. Kupayı getiren golleri, Carvajal ve Vinicus kaydetti.
Eflatun-beyazlılarda forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmada süre alamadı.
Bu sezon LaLiga ve İspanya Süper Kupası'nı kazanan 19 yaşındaki futbolcu, finalde oynayamasa da kariyerine Şampiyonlar Ligi Kupası'nı da ekledi.
Tarihe geçen Arda, maçın ardından sosyal medya hesabından herkese teşekkür etti. 👇
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"İlk sezonum için böyle güzel bir finale imza atan herkese çok teşekkür ederim. Bu harika takımın bir parçası olmak beni gurur ve neşe ile dolduruyor. En büyük hayalim 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımda büyük rol oynamak.
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Ülkemizdeki mutluluk sebeplerinden biri. Avrupada da bizi gururlandıracağıma eminim. Bu arada Ardanın en büyük başarısı potansiyel öğütücüsü ülkemizde kendin... Devamını Gör
Bu çocuk 20m'e Madrid'e transfer oldu. İtalya, Fransa gibi ülkelerden çıksaydı m az 50-60m'e transfer olurdu coğrafya kaderdir.