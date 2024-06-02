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Mourinho'dan Bellingham'a Fenerbahçe Mesajı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde Dikkat Çeken Diyalog

Mourinho'dan Bellingham'a Fenerbahçe Mesajı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde Dikkat Çeken Diyalog

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
02.06.2024 - 17:40

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, dün akşam yerinden takip ettiği, Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali sonrasında eflatun-beyazlıların yıldız futbolcusu Jude Bellingham'a mesaj verdi.

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UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü.

Maçın ardından İspanyol ekibin başarılı futbolcusu Jude Bellingham, saha içinde maçı yorumcu olarak takip eden Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı Mourinho ile karşılaştı.

Maçın ardından İspanyol ekibin başarılı futbolcusu Jude Bellingham, saha içinde maçı yorumcu olarak takip eden Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı Mourinho ile karşılaştı.

20 yaşındaki yıldız futbolcu, Portekizli teknik adama annesinin kendisini çok sevdiğini bir fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.

20 yaşındaki yıldız futbolcu, Portekizli teknik adama annesinin kendisini çok sevdiğini bir fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu ricayı geri çevirmedi. Bellingham, Mourinho ile konuşmasını şöyle anlattı 👇

Tecrübeli çalıştırıcı, bu ricayı geri çevirmedi. Bellingham, Mourinho ile konuşmasını şöyle anlattı 👇

'Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi'

Bu anların ardından ikili, maç sonu röportajında yeniden bir araya geldi. Mourinho, Bellingham'ı Fenerbahçe'ye çağırdı ve "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol" dedi.

Bu anların ardından ikili, maç sonu röportajında yeniden bir araya geldi. Mourinho, Bellingham'ı Fenerbahçe'ye çağırdı ve "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol" dedi.
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İşte o anlar 👇

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